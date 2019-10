Via stress e tossine, le regole contro il mal d'autunno

“Nel cambio di stagione, il nostro organismo viene stressato da diversi da aggressioni ambientali e psicologiche. Le difese immunitarie calano e veniamo attaccati da microrganismi molto più facilmente. Ma un sistema immunitario forte è il miglior antistress – e antiage – che ci sia al mondo”, parola di Gianluca Mech.

Ogni giorno, infatti, dobbiamo far fronte ad un carico di tossine prodotte dal nostro organismo come risultato di processi metabolici. Contemporaneamente siamo esposti a tossine esogene dovute al contatto con il mondo esterno, come additivi alimentari, pesticidi, fumo e alcol.

Le tossine in eccesso, quando i meccanismi fisiologici di difesa risultano insufficienti, vengono accumulate nei tessuti, minando il benessere dell’organismo con conseguenze come ritenzione idrica e gonfiore, aumento della massa grassa ma anche interferenze con i segnali ormonali.

Come possiamo, allora, mantenerci in buona salute? Con una strategia che prima depuri l’organismo e poi potenzi le nostre difese immunitarie.

“Attraverso la depurazione prepariamo le basi necessarie per stimolare il sistema immunitario. Pensiamo ad esempio che ogni settimana mangiamo l’equivalente di una carta di credito a causa delle microplastiche presenti nell’ambiente che ci circonda”, spiega Mech.

Per depurare l’ideale è il protocollo di 15 giorni con il Depurativo Antartico e il Depurativo Bios, utile per chi desidera depurare profondamente l’organismo, grazie alla presenza di piante come carciofo, tarassaco e bardana. In questa fase è consigliabile associare anche una dieta adeguata depurativa per 15 giorni, che non contenga farine bianche, abbia un basso carico glicemico, preveda carni bianche, pesce e verdure ed escluda alcolici.

“I decotti sono preziosissimi per eliminare le tossine – aggiunge Mech – il carciofo ad esempio è ottimo per il fegato, il tarassaco agisce anche sui reni. Assumiamoli a digiuno al mattino con un po’ di miele oppure subito dopo i pasti”.

Per stimolare, invece, è perfetta la linea Inverno di Gianluca Mech che utilizza principi attivi selezionati, dosaggi elevati, sinergie d’azione e un mix di vitamine e minerali per far funzionare meglio il sistema immunitario.

“Il nostro sistema immunitario per funzionare bene e soprattutto in condizioni di particolare stress, deve essere stimolato grazie all’utilizzo di rimedi mirati al potenziamento delle difese e alla purificazione degli organi coinvolti. Secondo l’immunopsicologia, difese immunitarie forti rappresentano il migliore strumento antistress a nostra disposizione”.

Il modo migliore e più efficace per rafforzare le difese immunitarie è adottare uno stile di vita sano, con una dieta ricca di frutta e verdura, un esercizio fisico regolare, non eccedere nell’uso di sostanze alcoliche, mantenere sotto controllo il peso corporeo e la pressione arteriosa, dormire almeno 7 ore per notte, e osservare scrupolosamente le norme di corretta igiene personale. Oltre alle sane abitudini, per risvegliare e coadiuvare le difese immunitarie, è possibile avvalersi delle risorse che la natura ci offre impiegando ingredienti ad azione immunostimolante e adattogena, in grado cioè di aumentare in maniera aspecifica la resistenza dell’organismo a stress di varia natura, sia fisica che psichica.

“Io amo molto l’inverno e vorrei che nessuno di noi dovesse averne paura a causa dei continui raffreddamenti o dei malanni stagionali. Per questo ho pensato a una linea concepita proprio per aiutare ciascuno di noi ad affrontare questo periodo meraviglioso nel modo più adatto al proprio organismo”.

Immune-Mech è un rimedio naturale appositamente studiato per rafforzare le difese immunitarie. Le sue piante favoriscono l’innalzamento della soglia di attenzione prima e durante il cambio di stagione, per ritrovare l’equilibrio e garantire un’adeguata protezione al nostro organismo. Vitamina C Fast&Retard è un integratore a base di vitamina C con effetto a rilascio immediato e ritardato. Mag B-Complex dà un carico di energia pura, utile se si è un po’ spossati e affaticati. Se invece gli attacchi al nostro organismo hanno già avuto la meglio, è fondamentale agire nell’immediato con prodotti specifici: in caso di dolori muscolari, raffreddore e primi sintomi influenzali. Se i disturbi sono a carico delle prime vie respiratorie c’è Propol-Mech Gola Voce per un sollievo immediato e Dolce Respiro quando il problema è rappresentato da una tosse grassa, che necessita un’azione fluidificante e balsamica.