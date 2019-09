Detossinare, rilassare, armonizzare: il potere delle pietre sul nostro corpo e la nostra salute è sempre più diffuso, anche tra i più diffidenti. La cristalloterapia, infatti, sta diventando una pratica sempre più comune e oggi in molti ritengono che questi elementi naturali abbiano benefici su corpo e mente.

Pensiamo al porfido dolomitico, uno degli ingredienti di più recente utilizzo come elemento esfoliante, al marmo della Val Venosta, anch’esso usato come peeling in polvere di marmo dall’effetto purificante ed esfoliante. Sempre più spesso i massaggi sfruttano le proprietà benefiche dei cristalli di montagna per drenare, tonificar e dare una sferzata di energia al nostro organismo. Veri e propri rituali che diventano trattamenti rigeneranti e davvero unici nel loro genere, che uniscono il potere della cristalloterapia alla fresca temperatura delle pietre. Molto usata anche la zeolite di origine vulcanica, sempre in polvere, perfetta per rassodare e disintossicare la pelle. Magari utilizzata cominciando con un pediluvio, proseguendo con un impacco per il corpo e un bel massaggio ai piedi che attiva la disintossicazione. Un grande classico, poi, sono le pietre laviche calde, magari a km zero, dal forte potere rilassante e decontratturante. In genere si posizionano calde e perfettamente lisce direttamente sui chakra per favorire il rilassamento e la circolazione. Se invece vengono fatte scorrere sul corpo, ci aiutano ad abbandonare lo stress. La giada, invece, è indicata per calmare, rinnovare e fortificare le pelli sensibili e sensibilizzate, fragili e tendenti a rossori.

Dove si può provare un trattamento ai cristalli? Sicuramente all’Hotel Stroblhof, in Val Passiria, in Alto Adige, che con le sue quattro saune, zone relax con vetrate sull'esterno e sul giardino, il parco delle acque, è il posto ideale per coccolarsi e rigenerasi profondamente.

Per rilassarsi e disintossicare il corpo allo stesso tempo, ci sono i trattamenti speciali della Quarzite argentea, pensati per gli atleti, le persone con alti livelli di stress e tensione, così come le persone che vogliono semplicemente essere trasportate in un altro mondo. Da un’applicazione delicata con pietre di quarzo e olio di lavanda rilassante a un massaggio più deciso con effetto peeling. In particolare, il massaggio alla quarzite argentea dell’Alto Adige unisce il potere delle pietre alla fumigazione e ai canti, creati appositamente per questo trattamento. Un metodo di rilassamento esclusivo unico e speciale. Attraverso i sensi, l’anima apprende un nuovo contatto con la terra e percepisce uno stato di profonda rilassatezza, una vera esperienza che dura circa 80 minuti. Mineral Sports utilizza invece la quarzite argentea, estratta esclusivamente in Alto Adige e ricca di silicio, per libera la pelle da acidi e tossine ed è un trattamento mirato per gli sportivi. Per attivare questo processo di disacidificazione della pelle vengono utilizzate impugnature da massaggio forti. I minerali generano un’effetto peeling, che si trasforma durante il massaggio in una consistenza cremosa.

È possibile anche concentrarsi soltanto sulla schiena, combinando pietre naturali calde di quarzite, un rituale di profumi intensi e le vibrazioni create dalle pietre. Un mix perfetto per allentare le tensioni, distendere e rilassare la muscolatura di nuca e schiena.

Infine, il Mineral Feet, detox ai piedi e alle gambe è un trattamento di alcalinizzazione e disintossificazione per i piedi e le gambe, che inizia con un pediluvio rilassante al sale basico. Manipolazioni energiche vengono effettuate in modo mirato per attivare questo processo alcalinizzante.