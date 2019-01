La riscoperta dei cosmetici: è sfida tra korean e japan beauty

Tutte noi abbiamo ormai una certa familiarità con il termine K-Beauty, ovvero “cosmesi coreana”, chi di noi invece ha un debole per Harajuku e simili amerà senza dubbio la J-Beauty, ovvero la “cosmesi giapponese” e questo 2019 si prospetta essere totalmente centrato sulla C-Beauty, la “cosmesi cinese”. Il Foreo Institute and Research & Development Lab, con sede a Stoccolma e Shanghai, ha individuato i beauty trend 2019, tra tendenze quasi scontate e novità molto curiose: dalla C-Beauty al collagene da ingerire, fino al packaging super instagrammabile. Insomma, l'industria della bellezza pare aver raccolto suggerimenti dalle sue controparti della moda e della tecnologia per rivoluzionare il 2019 e portare sul mercato prodotti innovativi e gadget di bellezza decisamente smart.

La C-Beauty: Chinese Beauty

Eravamo tutte rimaste alla K-Beauty e al limite alla J-Beauty, oggi invece parliamo di C-Beauty. Perché? Per il semplice fatto che i cinesi guidano il mercato con i progressi tecnologici, portando un modo nuovo e moderno di guardare alla cura della pelle. La C-Beauty si focalizza su prodotti tecnologici in netto contrasto con i produttori tradizionali. I confini del beauty tech sono ormai superati e la bellezza diventa più intelligente che mai. Non sorprende, allora, che oggi il mercato della C-Beauty sia quello con la crescita più veloce al mondo, con le sole vendite di makeup in aumento del 30%, e le aziende che utilizzano nuove tecnologie e partnership per soddisfare nuovi mercati vedranno questa tendenza crescere in maniera esponenziale nel 2019.

Stagionalità

Se è vero che "skincare" e "stagionalità" sono parole che spesso non camminano di pari passo, ma questo è esattamente ciò che sentiremo nel 2019. La bellezza stagionale sta per diventare un fenomeno. Sì, pensiamo a strumenti e rituali di bellezza in accordo con le diverse stagioni, come ad esempio le maschere riscaldate e a infrarossi in inverno e le tecnologie di raffreddamento per prendersi cura della nostra pelle in estate.

Active Beauty

Ovvero bellezza attiva, un piccolo assaggio lo abbiamo avuto nel 2018 con makeup e skincare ma dobbiamo prepararci a un 2019 fatto di integrazione completa tra bellezza e benessere. Pensiamo ad esempio ai gadget top di gamma in arrivo sul mercato, che saranno i prodotti perfetti per la nostra borsa da palestra.

Beauty gadget

Il 2018 ha sancito il dominio assoluto della bellezza fatta in casa con soluzioni "home made" messe sul piatto da aziende cosmetiche anche di alta gamma per soddisfare comodamente in camera da letto o nel proprio bagno ogni desiderio di bellezza. Dai trattamenti per il viso di livello spa, alle soluzioni di pulizia profonda, l'industria della bellezza si è attivata per portare il meglio delle strutture spa direttamente nel nostro bagno di casa. Un esempio? La nuovissima Platinum Rare Cellular Life-Lotion di La Prairie infuso con l’eternità del platino. Il risultato di anni di ricerca offre il primo step essenziale del rituale skincare Platinum Rare Haute-Rejuvenation. Una lozione completa che aiuta a potenziare l’aspetto di una pelle più giovane, supportando il processo cellulare chiave di detossinazione – per una pelle detossinata, rinnovata, ricostituita: preparata in modo ottimale a ricevere i benefici dei trattamenti successivi. A casa propria. La tecnologia fa nuovamente da traino qui. Laddove i giganti della tecnologia lifestyle come Uber e Airbnb hanno rivoluzionato l'industria dei trasporti e degli alloggi, la beauty tech ora sta recuperando terreno per scuotere l'industria della bellezza così come la conosciamo. Questo potrebbe davvero segnare la fine di costose spa e appuntamenti di bellezza regolari? Noi crediamo di no.

Packaging instagrammabile

Largo al nuovo fenomeno beauty. Se non è successo su Instagram, non è successo affatto! Il 2019 è tutto incentrato sul look e i marchi di bellezza stanno intensificando il proprio gioco. Linee in edizione limitata, confezioni stagionali e prodotti di bellezza super brillanti e instagrammabili saranno all’ordine del giorno. Pensiamo ad esempio alla primavera di Clarins sinonimo di selfie perfetti! Con la Collezione Make-up Clarins Primavera 2019, le selfie lovers potranno essere al top, sempre e con estrema facilità: una base universale per un colorito impeccabile, uno stick magico per illuminare e una palette occhi per uno sguardo… “prêt-à-shooter”! Un altro esempio? Le maschere oro e platino utilizzate dai vip e dalle influencer più famose, gli ultimi must have per ogni beauty addicted. Synergy Derm li unisce a un mix di estratti vegetali per creare due esclusivi trattamenti, pensati per donare una nuova luce e un’immediata giovinezza alla pelle del viso. GOLD PEEL OFF MASK con Oro e Collagene: maschera peel off in crema dall’azione anti-age per un sorprendente effetto lifting, pensata per ridare tono e vigore alle pelli stanche che hanno perso tonicità. PLATINUM PEEL OFF MASK con Platino e Acido Ialuronico: maschera peel off in crema dall’azione illuminante e rigenerante, pensata per le pelli spente che hanno perso vitalità.

Bellezza Personalizzata

La Coca Cola ha messo nomi sulle proprie bottiglie, poi abbiamo avuto il trend della moda Monogram da giganti quali Gucci e Burberry; il 2019 vedrà l'industria della bellezza adottare questa incursione nella personalizzazione. Quest'anno, se non è personalizzato, non è cool, quindi non considerate nemmeno un altro strumento di bellezza. Ad esempio, Luna fofo di Foreo porterà la personalizzazione in prima linea nel regno del beauty tech e cambierà il modo in cui consideriamo i nostri gadget di bellezza. Anche in casa Clinique la tendenza 2019 va verso la customizzazione e i prodotti creati in modo espresso. Con Clinique iD infatti possiamo creare il nostro idratante su misura grazie a un sistema per creare la miscela in base al tipo di pelle e alla sua principale esigenza. Quindici combinazioni uniche per idratare e trattare la pelle in un solo gesto. D’altro canto, Fresh Pressed Clinical Daily + Overnight Booster con Vitamina C e Vitamina A è il sistema che presenta 2 attivatori di trattamento – uno per il giorno con Vitamina C fresca (Acido Ascorbico 10%) e uno per la notte con Vitamina A fresca (Retinolo) – che lavorano in sinergia per risultati evidenti, aiutando a ridurre l’evidenza di linee e rughe.

I Superfood

Nessuna lista di trend sarebbe completa senza la comparsa dei Superfood, e quest'anno riguarderà in prima linea il collagene – collagene ingeribile per essere precisi, e l’amamelide - un ingrediente noto per le sue proprietà tonificanti e lenitive nei confronti di arrossamenti e infiammazioni. Secondo Pinterest, c'è stato un aumento del 305% in tutte le ricerche di ‘amamelide’, il che comprova a sua volta l'aumento della domanda. Allo stesso modo, i dati di Google Trends hanno rivelato che le ricerche di ‘collagene’ hanno raggiunto il massimo storico e la Cina (vedi C-Beauty) è stata tra i primi 3 Paesi al mondo in cui la domanda per questo ingrediente prospera ed è in crescita.