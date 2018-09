Vacanze finite, quattro segreti per difendere l'abbronzatura

Sindrome da rientro? Non con i segreti per prolungare l’abbronzatura fino, magari, ad autunno inoltrato. La post-vacation blues si combatte, quindi, a colpi di luminosità e tintarella super resistenti. Sarà forse per questo che Stephen Ferrando, responsabile del reparto di psichiatria del Westchester Medical Center, associa la cosiddetta august blues alla malinconia tipica della domenica sera. Una specie di depressione di fine estate accompagnata da una buona dose di ansia e di agitazione e dall’impulso di tenersi occupati con mille impegni a tutti i costi. Secondo una ricerca, un italiano su tre al ritorno dalle vacanze è più stressato di prima. Insomma, qualcosa non va. Che fare allora? Semplice: mantenere l’abbronzatura più a lungo possibile, così da illudersi che il relax non sia ancora finito.

Mantenere l’abbronzatura: 4 segreti per riuscirci

Una corretta idratazione è ciò che serve non solo come beauty routine da rientro dalle vacanze, ma soprattutto per prolungare la tintarella più a lungo possibile. In questo modo combattiamo i radicali liberi, consentendo al sangue di raggiungere i tessuti e quindi di alimentare le cellule con i necessari antiossidanti. Ricordiamoci sempre, infatti, che ogni reazione chimica ha bisogno dell’acqua, da qui l’importanza dell’idratazione anche per neutralizzare la post vacation blues. Ottimo, allora, assumere acque e succhi detox, ideali per idratare l’organismo dall’interno e nello stesso tempo favorire il drenaggio dei liquidi. Vediamo le 4 regole fondamentali per prolungare l’abbronzatura più a lungo possibile.

DETERSIONE

La detersione è il primo step per contrastare la progressiva perdita di radiosità della nostra pelle. Scegliamo un detergente dall’azione delicata ed emolliente come Huile Lavante di Uriage che consente un’idratazione ottimale grazie all'Acqua Termale d'Uriage.

ESFOLIAZIONE

Nessuna paura dello scrub. Una corretta esfoliazione, infatti, elimina le cellule morte, rendendo molto più luminoso il nostro colorito. Cosmetics Milano propone Pocket Sun Scrub, un esfoliante naturale viso-corpo a base di zucchero di canna (più del 50%), alleato ideale per un’abbronzatura che non svanisce al rientro in città. Il segreto è nella sua formulazione: grazie al potere idratante e anti-age dell'olio essenziale di arancio e l'azione protettiva dell'olio di carota, l'incarnato risulterà luminoso e rigenerato. Utilizziamo sempre una crema idratante ad hoc dopo lo scrub.

SELF TAN

Chi ha detto che gli autoabbronzanti si utilizzano soltanto d’estate? I Self tan sono un’ottima soluzione al rientro in città, per prolungare l’abbronzatura conquistata in vacanza e magari anche renderla uniforme se già si vedono le prime macchioline e discromie.

MAKE UP GLOW

Un incarnato impeccabile è sicuramente una strategia vincente per esaltare la tintarella anche quando cominciamo a perdere i primi colpi. Via libera, allora, a un “effetto bagnato” con Instant Perfect di Sisley su tutto il viso o solo sulla zona T, sugli occhi un tocco di Phyto-Eye Twist, all over per le palpebre e come ultimo tocco Phyto-Lip Delight per una bocca sorbetto idratata, rimpolpata e nutrita.