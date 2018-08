Mask mania, ecco le migliori maschere estive

Chiamiamola pure mask mania ma, di fatto, le maschere di trattamento per il viso sono entrate di diritto nella beauty routine di ogni donna che si rispetti. Da fenomeno social promosso dalle star di Hollywood a super coccola irrinunciabile per ciascuna di noi, la maschera viso è diventata uno step mirato per ogni specifica esigenza della nostra pelle. Il cosiddetto “masking” è un passatempo molto popolare e gratificante per i risultati immediatamente visibili, oltre che funzionale: pur indossando la nostra maschera saremo sempre libere di muoverci come vogliamo. Tra principi attivi inaspettati, tecnologie all’avanguardia e textures sorprendenti, ecco le migliori maschere estive da scoprire.

Le maschere in tessuto

Grande novità di questa stagione Treatment Lotion Hydrating Mask di La Mer perfetta per combattere la disidratazione grazie al mitico Miracle BrothTM in altissima concentrazione, così da dissetare e rimpolpare la pelle, lenire l’infiammazione e conquistare un aspetto radioso. Un cocktail di alghe per ben 73 minerali e nutrienti marini da applicare con un tessuto esclusivo chiamato Jet Spun, composto da milioni di nano-fibre che regalano la sensazione del cashmere e fanno aderire perfettamente la maschera al nostro viso. Pura energia liquida per un’idratazione e una vitalità alla pelle istantanea. In tessuto anche la gamma Flash Beauté firmata HQ, una linea completa composta da 4 maschere viso, 1 patch contorno occhi e 1 patch contorno labbra, con una formula delicata e senza parabeni. Ce n’è per tutti i gusti, dalla maschera idratante all’estratto di Fiordaliso e Fucocert dall’effetto seconda pelle, a quella anti age all’estratto di Achillea e Avena rigorosamente bio, fino a quella anti stress all’estratto di Iris e Astressyl, zucchero puro Ribosio dalla funzione energizzante.

Le maschere SOS

Fondamentali le maschere da utilizzare come SOS per lenire, sfiammare e calmare in profondità la pelle. Come la Masque Apaisant Hydratant di Avène perfetta per le epidermidi più sensibili, disidratate e fragilizzate divenute iper reattive. Trattamento di pronto intervento anche in caso di eritemi o situazioni fortemente disidratanti. Anche la Sensibio Mask di Bioderma dona sollievo immediato alle pelli sensibili e intolleranti, grazie al brevetto Toleridine, in combinazione con le giuste dosi di xilitolo e glicerina, per spegnere ogni calore, rossore e pizzicore. Dermask Soothing Hydra Solution di Dr.Jart deriva da estratti vegetali e ha una spiccata azione antinfiammatoria e antisettica.

Le maschere speciali

Poi ci sono quei trattamenti magici, in grado di cancellare le rughe come in un incantesimo, purificare profondamente la pelle o distendere occhiaie e borse. Express Firming & Smoothing Bio-Fleece Mask di Juvena è realizzata in biocellulosa e ha un effetto anti-età prodigioso. Un mix di ingredienti antiossidanti e protettivi per stimolare il processo di rinnovamento della nostra pelle. Defence Mask di BioNike purifica il viso, eliminando imperfezioni e lucidità cutanee. A base di argille e carbone di bamboo, dalla texture super cremosa, bastano 5 minuti per avere una pelle opacizzata, levigata e purificata all’istante.

Le maschere bio

Sono quelle con principi attivi biologici e naturali, dalla rigorosa formula vegan, con tanto di certificato bio-eco AIAB, quindi senza parabeni, siliconi, oli minerali, profumi sintetici, dermatologicamente testati, nichel tested. Perfette, allora, le Maschere firmate Bioearth per una beauty routine che coccola la pelle e l’anima! La K-Beauty, o Korean, beauty è l’ultima tendenza in materia di cura della pelle. Arrivata appunto dalla Corea, passando dagli Stati Uniti, la K-Beauty si sta diffondendo anche in Europa rivoluzionando il modo di prendersi cura della pelle: un vero e proprio rito, un momento speciale da vivere due volte al giorno per prendersi cura in tutta calma della propria pelle. Tre sono i tipi di maschere Bioearth, per 16 proposte complessive: le maschere monouso in cellulosa naturale a base di succo biologico di Aloe Vera e Acquaporine estratte dalla Jania Rubens, sono facili e comode da applicare, in 15-20 minuti potenziano l’idratazione della pelle, rendendola fresca e compatta. Le maschere al caolino, sono quelle più “classiche” all’argilla, da risciacquare a fine trattamento. Il caolino, o argilla bianca, è un ingrediente eccellente dalle innumerevoli proprietà: purifica la pelle, elimina le impurità, calma la pelle irritata lasciandola morbida, pulita e setosa al tatto.