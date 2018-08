Estate in bellezza, in riva al mare spopola la dermocosmesi

Estate in bellezza per Elena Aceto di Capriglia. La nobildonna napoletana, imprenditrice e armatrice, che anni fa con i figli Giovanni e Camilla ha ideato il brand cosmeceutico Miamo, ha lanciato una formula di divertimento in bellezza che ha spopolato nelle località balneari più mondane, tra farmacie e medical spa, trasformandole in rendez vous di imprenditori, aristocratici, gente di spettacolo e politici in vacanza.

L'itinerario è iniziato con Forte dei Marmi, proseguito con Porto Cervo e culminato con la spa dell'hotel des pécheurs di Cavallo. Chiusura in bellezza a bordo della sua spa galleggiante a largo del Golfo del Pevero, a Cala Romantica per la festa di fine estate, ormai appuntamento immancabile.