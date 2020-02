Passione romana, dalla conoscenza virtuale al sodalizio reale

Passione Romana, nasce in controtendenza rispetto alle dinamiche dialettiche dei mondi reale ed iper reale, quello dei social network: da una conoscenza virtuale è nato un sodalizio reale, da campagne di comunicazioni on line, si è creata una associazione di promozione sociale caratterizzata da amicizia e passione. Passione Romana, quella “pazza e feroce”, creativa e nostalgica, innovativa e rispettosa del gravoso compito di muoversi nel solco di 2773 anni di storia.

Questa associazione di promozione sociale, però, è qualcosa di più. E’ un esperimento di posizionarsi a presidio della cultura Romana, all’intersezione dei mondi sopracitati: da una parte, contrastando il semplicismo e le strumentalizzazioni tipiche dei social e stufi di romanità d'accatto, di stereotipi e di disamore per questa città, si preferisce comunicare agli utenti del web la complessità, la meraviglia, l’inestimabile orgoglio di essere Romani rivolgendoci però ad un pubblico prettamente giovanile e nativo digitale, non abituato ai metodi di apprendimento finora conosciuti; dall’altra, si dà vita ad iniziative culturali, per sollecitare un risveglio civico di una cittadinanza troppo spesso sonnecchiosa e orgogliosa solo a parole.

Insomma, un ponte tra generazioni, esperimento che punta ad appassionare e inorgoglire i giovani e tramandando il patrimonio culturale degli anziani, un riferimento per le amministrazioni in ottica di collaborazione reciproca e disinteressata, un laboratorio per gli artisti e tutte le eccellenze nostrane, vogliose di urlare al cielo la propria arte nell’Amore per Roma.

Ma attenzione, Roma per noi non sarà mai uno strumento, o uno sfondo fotografico del nostro agire. Roma per noi è un cammino che dura tutta una esistenza, è il nodo misterioso che lega la terra al cielo, è una vibrazione, un ululato ultraterreno confinato in definiti luoghi geografici e carnali: il sacro Pomerium e il nostro cuore.