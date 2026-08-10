Ferita con una bottiglia rotta da uno straniero fuori di testa. È ancora libero

Gabriel Bernard 10 agosto 2026 a

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«Di quella sera ricordo il rumore di una bottiglia in frantumi, una mano che mi afferra lo zaino e il dolore del vetro che entra nella mia carne». Sono le otto di sera del 3 agosto, lunedì scorso, quando una donna di 45 anni, residente e barista nel quartiere Montesacro di Roma, si ferma a comprare le sigarette a un distributore di via Valsugana e viene colpita più volte da uno sconosciuto con una bottiglia rotta. E quell’uomo, oggi, a una settimana dall’aggressione, è ancora libero per le vie del quartiere.

«L’ho visto che parlava da solo, forse era ubriaco. Poi ho sentito che gettava la bicicletta a terra, ma ho continuato a camminare», racconta la donna. Pochi istanti dopo l’aggressione, con il coccio di bottiglia che la ferisce viso, braccia, costato e polpaccio, la lesione più grave. «Ha iniziato a colpirmi da tutte le parti. Io cercavo di difendermi ma lui continuava mentre io gridavo aiuto. Poi è fuggito». Sul posto arrivano i carabinieri della Stazione Salaria ma non riescono a rintracciarlo. La donna ne descrive l’aspetto: «forse un rom di un campo nomadi». Portata all’ospedale Sandro Pertini le vengono applicati ventidue punti per suturare il profondo taglio sulla gamba e una prognosi di quindici giorni. E il 6 sporge formalmente denuncia ai carabinieri. L’8, due giorni dopo, i militari della Compagnia Montesacro individuano il presunto responsabile: un cittadino romeno di 32 anni, con precedenti. Ma l’arresto non è avvenuto in flagranza - spiegano i carabinieri - quindi non si può procedere con un processo per direttissima. L’uomo viene dunque denunciato a piede libero per «lesioni personali aggravate», ma sull’eventuale applicazione di misure cautelari deciderà l’autorità giudiziaria.

A preoccupare la donna, ora, è la presenza costante dell’individuo nel quartiere. Già il 5 agosto, due giorni dopo l’aggressione e uno prima della denuncia, racconta ancora al nostro quotidiano, l’uomo le passa accanto in bicicletta lungo via dei Campi Flegrei. «Sono rimasta sconvolta, era lì a pochi metri da me», racconta. E aggiunge: «Mimava il gesto di tagliarmi la gola». Ora uscire di casa la preoccupa: «Mi sento violata e privata della mia libertà». Teme ritorsioni e si sfoga: «Sono estremamente preoccupata. Quest’uomo si aggira nel quartiere e temo per la mia incolumità, quella di mio figlio e del mio compagno».

Per la consigliera municipale Giordana Petrella si tratta di «un problema di sicurezza che sta crescendo da un paio d’anni e che il 3 agosto è arrivato all’apice con questa violenta aggressione». E aggiunge denunciando che «in zona ci sono diverse bande di extracomunitari che dormono ovunque: sulla ciclabile, nei parcheggi della stazione Nomentana e nei giardini».