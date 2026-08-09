Spin Time, sfollati in strada 10 giorni ma a Roma le suore hanno 13 mila posti

Francesca Musacchio 09 agosto 2026 a

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Circa 250 strutture con una capacità ricettiva che va da 10 a 13 mila posti. La mappa dell’accoglienza religiosa nella Capitale parte da questa stima prudente sul potenziale del Vaticano. Non tutti sono «hotel della Santa Sede», ma fanno capo a congregazioni, fondazioni ed enti non profit autonomi che però hanno legami Oltretevere. Eppure, per i circa 400 sgomberati da Spin Time, dopo aver partecipato ai tavoli sull’emergenza, la Chiesa non ha comunicato quante stanze fossero disponibili tra parrocchie, istituti religiosi e strutture ricettive. L’unica offerta ecclesiale resa pubblica riguarda un numero "circoscritto" e mai precisato di madri con bambini.

Tuttavia a poche strade da Spin Time, ad esempio, troviamo 48 posti letto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori in via Guicciardini, 45 camere delle Suore di Santa Elisabetta in via dell’Olmata, la Casa generalizia delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto in via dei Quattro Cantoni (nella foto in questo articolo).

Anche il vicario del Papa sta con gli "okkupanti" di Spin Time (e cita il Buon samaritano)

Nel Comune di Roma, inoltre, sono documentate tre residenze confluite in Domus Vaticanae. Diventano quattro con Casa Santa Marta, nella Città del Vaticano. Allontanandosi da via Santa Croce in Gerusalemme, poi, si trovano altre strutture. Tra queste, Casa Bonus Pastor su via Aurelia, inserita dal sito diocesano tra i suoi organismi, che dispone di cento camere doppie, utilizzabili anche come triple e due suite; Casa San Juan de Avila in via Torre Rossa, gestita dalla Conferenza episcopale spagnola e Pontificio Collegio Spagnolo, che dispone di 96 camere per 191 ospiti; Fraterna Domus via Sacrofanese, Associazione pubblica di fedeli costituita nella Diocesi di Roma, che dispone di ben 800 posti letto. E poi c’è Palazzo Migliori, noto come «l’albergo dei poveri», voluto da papa Francesco per offrire un riparo ai senzatetto durante l’emergenza freddo. È un immobile vaticano extraterritoriale di quasi duemila metri quadrati, situato a pochi metri dal colonnato di San Pietro, capace di ospitare circa 50 persone e gestito da Sant’Egidio con il contributo dell’Elemosineria. Un po’ distante dallo Spin Time, ma capace ogni giorno di offrire rifugio, cibo e assistenza a chi vive per strada.

La Santa Sede, infatti, ha già dimostrato di poter mobilitare una rete che esiste. Nel 2022-2023, ad esempio, la Caritas di Roma ospitò 188 profughi ucraini in 44 strutture: 15 parrocchie, 26 istituti e ordini religiosi, tre case di accoglienza. Per Spin Time, invece, finora niente rete. Nonostante il cardinale Baldo Reina, vicario del Papa, ha spiegato che «la Chiesa di Roma, chiamata a presiedere nella carità, c’è».