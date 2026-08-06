Roma, maranza al Colosseo. La caccia continua

Verifiche anche a Ostia: due persone in manette. Raffica di denunce. Blitz dell'Arma nell'area monumentale. Tre arresti

Pina Sereni 06 agosto 2026 a

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Proseguono i controlli "anti-maranza" dei carabinieri nell’area del Colosseo, con particolare attenzione a largo Gaetana Agnesi, teatro le scorse settimane e mesi di episodi di violenza e devastazione da parte di gruppi di giovani maghrebini sotto gli occhi di centinaia di turisti spaesati e impauriti. Anche stavolta a supporto c’erano gli uomini del 1° reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", che hanno operato fianco a fianco ai colleghi della Compagnia Centro.

Le verifiche hanno portato all’arresto di tre persone, mentre altre 4 sono state denunciate. In manette è finito un tunisino di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per «rapina impropria». Aveva sfilato lo zaino a un turista. Un secondo tunisino di 20 anni, anch’egli senza fissa dimora e con precedenti, è stato "pizzicato" all’uscita della fermata della metro B: sudi lui pendeva un ordine di carcerazione. Ancora un etiope di 49 anni, senza fissa dimora e con precedenti, arrestato per «furto aggravato».

Sono stati invece denunciati a piede libero due 25enni romani trovati con un po’ troppa hashish in tasca per il mero uso personale, e due colombiani di 24 e 29 anni, che avevano invece addosso coca e materiale per confezionare dosi. Non solo cantro storico, però. I controlli dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno riguardato però anche Ostia, con specifici interventi nella pineta di Castel Fusano degli uomini della Compagnia di Ostia, con il supporto del Gruppo Forestale anche nell’ottica della prevenzione incendi: 193 persone (di cui 39 stranieri e 26 con precedenti) controllate.

Due sono state arrestate perché dovevano scontare pene: si tratta di un polacco di 72 anni, senza fissa dimora, e una 49enne romana. Mentre un egiziano di 26 anni e un romano di 58 sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di oltre 60 g di hashish, denaro contante provento di spaccio e materiale per il confezionamento.

