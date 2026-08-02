Testimoni di Geova "felici per sempre": 117 nuovi battezzati

Giustina Ottaviani 02 agosto 2026 a

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Sono state 117 le persone battezzate alla Nuova Fiera di Roma ed entrate a far parte della comunità dei Testimoni di Geova tra la giornata di ieri e quella dello scorso 25 luglio. Di queste, 50 sono maschi e 67 femmine. Il più piccolo ha 11 anni e il più grande 86. Ogni anno i fedeli di tutto il mondo partecipano a grandi raduni. In queste occasioni, il sabato, chi lo desidera ha l’opportunità di battezzarsi immergendosi interamente in acqua. Un rito simbolo della scelta di vivere secondo i principi cristiani acquisiti tramite lo studio della Bibbia. «Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono solo i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta mettere in pratica i valori cristiani nella propria vita, i nuovi fedeli hanno studiato la Bibbia per molti mesi, spesso per anni», spiega Mirko Albanese, portavoce dei Testimoni di Geova per il Lazio.

A raccontare l’emozione provata è Barbara, ex detenuta 49enne. «La mia vita, sin dall’infanzia, è stata segnata da esperienze che hanno plasmato in modo negativo la mia personalità e i miei valori. Questo mi ha portata, nel tempo, a fare scelte poco sagge e ad avere problemi con la giustizia. Così sono finita in carcere», premette. Poi racconta della svolta, arrivata proprio tra le mura dell’istituto penitenziario in cui era stata reclusa. «Lì i Testimoni di Geova che vennero a farmi visita mi insegnarono il valore dei principi biblici. Vedendo i loro modi gentili e altruistici, cominciai a capire che la Bibbia aveva il potere di cambiare le persone in meglio, rendendole più felici. In effetti è così! Studiandola e mettendone in pratica i consigli, ho ripreso il controllo della mia vita e ho fatto scelte migliori. Questo mi ha permesso di raggiungere un equilibrio e una pace che non avevo mai provato prima», spiega Barbara.

In queste giornate si è discusso a lungo del tema "Felici per sempre". «Chi non vorrebbe essere felice? Il tema del congresso di quest’anno mostra come si può trovare la felicità e preservarla nel tempo. I presenti scopriranno che la vera gioia nasce dall’avere una speranza concreta per il futuro», racconta ancora il portavoce dei Testimoni di Geova Albanese. Per le due "tre giorni" (questo weekend e quello della scorsa settimana), a Roma sono arrivate 25 mila persone. Oggi, dalle 13:50 alle 14:35, proseguirà il videoracconto basato sulla vita di Gesù. Uno dei contenuti che verranno presentati anche in occasione dei 19 congressi internazionali. Questi eventi su larga scala si terranno in diversi Paesi, dal Portogallo al Sudafrica fino alla Thailandia, richiamando migliaia di delegati da ogni parte del mondo.

