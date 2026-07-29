Roma, operazione anti-crimine a Torrevecchia e Primavalle: giro di vite contro lo spaccio

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Francesca Mariani 29 luglio 2026 a

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I carabinieri della compagnia Roma Trastevere, con il supporto del personale del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania", hanno eseguito una serie di verifiche tra Torrevecchia e Primavalle, con particolare attenzione alle aree del cosiddetto "Bronx" e Bastogi. L'attività, svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stata finalizzata al contrasto della microcriminalità, del degrado urbano, e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In poche ore, l'imponente operazione, con verifiche nelle strade, all'interno degli stabili e sui tetti dei palazzi, ha portato all'arresto di 6 persone e al sequestro di oltre 5 chili di droga, tra hashish, marijuana e cocaina e 830 euro in contanti. Identificate, in totale, 172 persone ed eseguiti controlli su 116 veicoli. Elevate sanzioni al Codice della Strada per 3.650 euro. Sanzionati anche 4 giovani per uso personale di sostanza stupefacente.

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In particolare, in manette è finito un 19enne romano che, ad esito di un controllo, è stato poi sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, nella sua abitazione in via Paolo Emilio Sfrondati, e trovato in possesso di 2 chili di hashish, 2 grammi di cocaina, 350 grammi di marijuana e la somma contante di 180 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Parte della droga, nello specifico i panetti di hashish, sono stati rinvenuti dai Carabinieri all'interno del frigorifero. Un altro 19enne romano, invece, controllato su pubblica via e successivamente sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, presso la sua abitazione in via Arnaldo Canepa, è stato trovato in possesso di 2,7 chili di hashish, 3 grammi di cocaina e 650 euro, ritenuti provento di pregressa attività di spaccio.

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In manette anche un 35enne romano fermato in strada e trovato in possesso di 100 grammi di marijuana. I carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno anche arrestato un 25enne romano che, poco prima, aveva asportato 50 euro da un fast food in via di Torrevecchia, una 22enne peruviana risultata destinataria di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa il 24 luglio dal gip di Rieti, e un 26enne romano risultato destinatario di ordine di esecuzione emesso dalla procura di Roma il 15 giugno, dovendo espiare la pena di 3 anni e 2 mesi.