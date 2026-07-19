Esalazioni da cloro in piscina, bambino di 5 anni in codice rosso. Altri sette ricoverati

Foto: Ansa

19 luglio 2026 a

a

a

Un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma è la vittima più grave di una intossicazione da cloro avvenuta nel pomeriggio presso un circolo sportivo di Mentana.

Sul posto intorno alle 15.30 è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Montelibretti, allertata per una serie di malori accusati da diversi bagnanti che erano in piscina. E' stata immediatamente riscontrata una considerevole esalazione di cloro e sono state fatte evacuare altre 50 persone presenti nella struttura. Oltre al bimbo in codice rosso, altri sette pazienti in codice giallo (tra i quali quattro ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni) sono stati ricoverati presso altri ospedali. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, tre auto mediche e tre pattuglie dei Carabinieri di Mentana. Il circolo ovviamente è stato temporaneamente chiuso.