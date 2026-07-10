Roma, circondati e accoltellati da dieci ragazzini a San Lorenzo

Stavolta le vittime della baby-gang sono due giovani africani

Carlo Guerra 10 luglio 2026 a

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I "ragazzini terribili" di San Lorenzo colpiscono ancora. Dopo le aggressioni delle settimane scorse, ecco un nuovo caso di violenza. Stavolta le vittime sono due giovani di 20 e 22 anni, feriti a coltellate. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del locale Commissariato, è successo poco dopo l’una di ieri notte. Una delle vittime si è presentata poco dopo negli uffici "sanlorenzini" della polizia di Stato, denunciando di essere stato aggredito da una decina di ragazzi in piazza dell’Immacolata, dove si trovava con un amico. L’altro ragazzo, invece, si sarebbe presentato autonomamente al policlinico Umberto I per farsi curare. Entrambe le vittime, di nazionalità somala, presentavano ferite da arma da taglio. I poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per rintracciare i responsabili. Non si esclude la lite degenerata nell’accoltellamento, così come un tentativo di rapina.



Il 27 maggio il nostro quotidiano si era occupato di un’aggressione a scopo di rapina avvenuta all’esterno di un locale di piazza dei Campani. Vittima un giovane che sorseggiava un drink in compagnia di una ragazza. Non era stato il primo caso registrato dall’inizio della primavera nel quartiere caro agli studenti, e nemmeno l’ultimo, visto che appena quattro giorni dopo era stata registrata un’altra rapina ai danni di un altro ragazzo. A colpire, in piazza dei Campani, era stata un bay-gang. I video messi a disposizione dal titolare del locale ai carabinieri, mostravano chiaramente la dinamica dell’aggressione. Una violenza improvvisa. Le immagini mostravano come uno di loro avesse tirato via la sedia occupata dal ragazzo, facendolo cadere. Il secondo episodio, ai danni di un 16enne, è avvenuto in via dei Marsi, anche se stavolta a colpire sarebbe stata un gang di sudamericani, mentre i responsabili dell’altra, stando alle testimonianze del personale del locale, sarebbero alcuni giovanissimi nordafricani. Da tempo ormai i cittadini esasperati di San Lorenzo pubblicano video di "bravate", risse e scene di malamovida nella speranza che qualcuno possa mettere fine a questa escalation di violenza. Lanci di bottiglie e di passeggini, strade trasformate in ring, ma anche clochard accampati in ogni angolo, spesso in evidente stato di alterazione psicofisica che costringono i residenti a guardarsi le spalle e al coprifuoco.