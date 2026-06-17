Roma, rubate ostie consacrate dalla cappella dell'Aurelia Hospital

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Pina Sereni 17 giugno 2026 a

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È stato rubato il tabernacolo custodito nella cappella dell'Aurelia Hospital, a Roma. Ad accorgersi dell'accaduto, che si è verificato ieri, è stato il cappellano ospedaliero. "Il tabernacolo - spiega la diocesi - di notevole peso e contenente ostie consacrate, è stato rimosso dal proprio piedistallo a cui era ancorato e portato via. Sono state inoltre sottratte le offerte contenute nei candelieri votivi presenti nella cappella". Sull'episodio è intervenuto monsignor Stefano Sparapani, vescovo ausiliare del settore Ovest della diocesi di Roma. "Esprimiamo il nostro dolore per l'ennesimo atto sacrilego compiuto nei confronti di una chiesa e dell'Eucaristia - sottolinea monsignor Sparapani - Siamo profondamente addolorati e affranti anche per i tanti malati che trovano conforto e sostegno spirituale in questa cappella. Affidiamo al Signore quanti vivono quotidianamente questa realtà, medici, personale ospedaliero e pazienti, e auspichiamo che la cappella possa tornare al più presto a essere pienamente luogo di preghiera e di consolazione per tutti". "Non appena sarà collocato un nuovo tabernacolo - fa sapere la diocesi - verrà celebrato un rito penitenziale congiunto alla celebrazione eucaristica, quale momento di preghiera e di riparazione per l'accaduto, aperto alla partecipazione della comunità ospedaliera e dei fedeli"