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Fiumicino, sbarcano con 18 valigie e 127 chili di tabacco di contrabbando: 6 denunciati

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Foto:  Ansa

Pina Sereni
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Sei passeggeri provenienti da Addis Abeba sono stati denunciati dalla Guardia di finanza dopo essere stati trovati con tabacchi lavorati esteri di contrabbando e articoli di abbigliamento contraffatti una volta sbarcati all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. In campo i finanzieri e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane che hanno rivolto la propria attenzione a un gruppo di viaggiatori che trasportava un numero anomalo di bagagli a mano: 18
complessivamente. L'ispezione delle valigie e i successivi approfondimenti hanno
permesso di scoprire e sottoporre 127 chili di tabacchi e 46 articoli di abbigliamento con marchi contraffatti. I sei responsabili sono stati denunciati per contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

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