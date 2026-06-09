Nemi, non va all'appuntamento. Trovato morto nel bosco

Foto: Ansa

Pina Sereni 09 giugno 2026 a

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Aveva un appuntamento con un amico stamattina ma non si è presentato. Così l'amico é andato a casa sua a cercarlo ma dopo un po', preoccupato dalla mancata risposta, ha dato l'allarme e ha contattato il 112. Sul posto, lungo via del Tempio di Diana a Nemi , in provincia di Roma, sono arrivati ​​i carabinieri e i vigili del fuoco, che quali hanno ispezionato il terreno davanti alla casa e hanno individuato il corpo del 75enne senza vita in un bosco. Il recupero della salma è stato complesso a causa della fitta vegetazione. I soccorritori hanno individuato il corpo - già privo di vita - dell'anziano, proprietario del terreno agricolo dove è avvenuta la tragedia. Recuperata la salma, ad un primo esame ddl medico legale, il 75enne sarebbe morto per cause naturali, per poi precipitare già esanime nel dirupo dove è stato ritrovato. Disposta l'autopsia, la salma è stata messa a disposizione della magistratura per ulteriori accertamenti.