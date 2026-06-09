Il sindaco Gualtieri e "Julia", storia di un amore impossibile ai tempi dell'Ai

Matteo Vincenzoni 09 giugno 2026 a

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Quale posto migliore, se non la "promenade de la croisette" di Cannes, per quel primo appuntamento. Mica il pontile di Ostia, col rischio di ritrovarsi circondati da qualche balneare arrabbiato! È scoppiato lì, un anno fa, l’amore tra Roberto Gualtieri, sindaco della Roma di oggi, e Julia, rappresentante virtuale dell’antica gens romana. Un luogo caro all’intellighenzia sinistra il tempio del grande cinema d’autore, ma anche dell’annuale appuntamento con il Mipim, dove Roma si fa bella, mostrando agli investitori le sue storiche qualità.

Così Julia, con la sua lunga tunica di lino bianca, ha fatto il suo ingresso nel padiglione Roma nella sua primordiale versione 1.0. Gualtieri se l’è presa ancora in erba, assaporando il gusto di poterla plasmare a suo piacimento nei mesi a venire. E così è stato. Dopo la versione 2.0 ecco che arriva quella 2.5, e la ritroviamo ancora sottobraccio al sindaco ma non ancora matrona, non ancora del tutto sua. Il corteggiamento è tuttora in corso, la tunica non ha lasciato il posto alla stola, quella che indossavano le donne sposate. Però Julia ha fatto strada, arricchendo il suo bagaglio culturale di intelligenza artificiale, e Gualtieri non ha resistito al fascino e all’opportunità di presentarla per la terza volta ai romani nel giro di soli 15 mesi. «Ma che s’è pijato ’na cotta?», si mormora nei vicoli del centro storico. «Me sa proprio de sì!».

I romani però a volte sanno essere anche cinici e beffardi, e una voce si aggiunge al coro: «Ma l’ha capito il sindaco che quella se la fa con tutti? Parla pure 80 lingue, ce sarà un motivo!». Quanta insensibilità, che freddezza... la dura realtà! Perfino il cinema, scrigno di sogni ma anche di illusioni, ricorda a Gualtieri che questo amore è impossibile, che è destinato a spezzargli il cuore. Come accaduto in "Her", pellicola acclamata dalla critica, diretta da Spike Jones e interpretata da Joaquin Phoenix, che già nel 2013 lanciava un monito e avvisava i "naviganti" sulle conseguenze di un rapporto "artificiale". Evidentemente Gualtieri non lo ha visto. Altrimenti si sarebbe ben guardato da "her" - che tradotto dall’inglese è "lei" - e che in questa storia si traduce in Julia, assistente virtuale pronta a dire sempre sì, intelligente, per carità, ma pur sempre senza cuore e senza quello "humour" tutto romanesco che ogni tanto riesce a contagiare anche Gualtieri. E siamo certi che il sindaco saprà sorridere a questa nostra "rilettura".

