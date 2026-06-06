Ostia, incendio allo stabilimento balneare Oasi, non è escluso il dolo

Foto: Ansa

Pina Sereni 06 giugno 2026 a

a

a

Incendio nel pomeriggio a Ostia all'interno dello stabilimento Oasi, ormai in stato di abbandono. Alle 15.20 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l'autobotte e il carro nella struttura sul lungomare Amerigo Vespucci. Il personale appena giunto sul posto si è prodigato a spengere le fiamme e a controllare che non vi fossero persone coinvolte. Durante le operazioni i pompieri hanno trovato diversi giornali che bruciavano su dei materassi. Non si esclude che il rogo possa essere doloso. Durante l'intervento sono state rinvenute anche bombole del gas, che però non sono state raggiunte dalle fiamme. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso e i sanitari del 118.