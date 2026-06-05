Roma, uccide la madre e nasconde il corpo in una baracca, poi confessa

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Pina Sereni 05 giugno 2026 a

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Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre al culmine di un'accesa lite a San Vittorino, alla periferia di Roma. La donna, 78 anni, risultava scomparsa da alcuni giorni. I familiari lo avevano denunciato ai carabinieri. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. "Ho ucciso mia madre", ha confessato l'uomo ora in stato di fermo in caserma con l'accusa di omicidio. Il corpo - su indicazione del 48enne - è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto presso il teibunale di Roma, Maurizio Arcuri.