Da Ostia a Tarquinia è allarme ambulanze

Antonio Sbraga 29 maggio 2026 a

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L’Ares 118 «chiama» i soccorsi esterni per fornire l’assistenza sanitaria nelle 15 località turistiche più gettonate del Lazio. Perché, tra piani-ferie e carenze di personale e mezzi, per poter attivare le 15 postazioni aggiuntive-estive c’è la «necessità di predisporre un piano straordinario di protezione sanitaria che consenta di rispondere, in maniera adeguata, al crescente numero di richieste di soccorso che si registrano nel periodo estivo per l’incremento della popolazione presente nelle località del territorio regionale mete di flusso turistico nel periodo giugno-settembre». Per questo motivo per l’Ares «si rende necessario procedere con estrema urgenza all’espletamento in forma accelerata» di una gara d’appalto, con un importo a base d’asta complessivo pari a 1.027.233 euro, per l’affidamento della gestione di 15 postazioni aggiuntive a società private o enti di volontariato. Chiamati a fornire le loro ambulanze, comprensive dell’equipe (un infermiere e un autista-barelliere), per coprire le seguenti postazioni estive: «Ostia Porto Turistico, Ostia 3° Cancello, Fiumicino, Torvaianica, Tor San Lorenzo, Ardea, Anzio, Civitavecchia, Tarquinia e Terminillo (località Pian de Valli)».

Queste 15 postazioni estive entreranno in funzione dal 13 giugno e, sino al 30 giugno, saranno attive il «sabato, domenica, prefestivi e festivi dalle 9 alle 21». Mentre dal primo luglio, invece, saranno in servizio tutti i giorni, sempre dalle 9 alle 21. I 15 lotti avranno un costo a base d’asta di 69 mila euro ciascuno, fatta eccezione per Civitavecchia (84 mila euro, perché sarà attiva tutti i giorni sin dal 13 giugno) e il Terminillo (38 mila euro, perché sarà attiva sino al 21 agosto). A fine giugno, invece, andrà in scadenza la proroga dell’appalto per la gestione esternalizzata delle 152 postazioni ordinarie affidate a società private ed enti di volontariato. Nel marzo scorso, infatti, gli appalti erano stati prorogati per 4 mesi. Perché, «in vista della pubblicazione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero, Ares 118 ha avviato un percorso di collaborazione istituzionale nell’ambito della vigilanza preventiva con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)» per impostare la nuova gara d’appalto. Quindi, nell’attesa dell’intesa con Anac, è stato «necessario attivare l’opzione di rinnovo per un periodo di mesi 4 ai medesimi patti e condizioni». Per un costo totale di 17 milioni e 634 mila euro (pari a 4 milioni e 408 mila euro al mese, con una spesa media quotidiana di 146 mila euro).

