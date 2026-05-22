Elezioni, nel Lazio 37 Comuni e 251 mila abitanti al voto il 24 e 25 maggio

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Angela Bruni 22 maggio 2026 a

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Sono oltre 251 mila gli elettori chiamati alle urne nei 37 Comuni del Lazio in cui si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale il 24 e 25 maggio. Nei municipi con più di 15 mila abitanti è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno qualora nessuno dei candidati raggiunga il 50% più un voto. Nel Lazio i Comuni sopra questa soglia sono nove: sette in provincia di Roma (Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo), uno in provincia di Latina (Fondi) e uno in provincia di Viterbo (Civita Castellana). Sono invece cinque i Comuni in cui si vota in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, a seguito dello scioglimento delle amministrazioni per motivazioni differenti: Boville Ernica, in provincia di Frosinone, e Camerata Nuova, Riofreddo, Santa Marinella e Vicovaro, in provincia di Roma. Si tratta delle sfide elettorali più attese. In totale sono 38 gli aspiranti sindaco nei nove principali Comuni al voto nel Lazio. Ad Albano si torna alle urne dopo sei mesi di commissariamento seguiti alla caduta della giunta a fine 2025. Massimiliano Borelli si ricandida con il centrosinistra, sostenuto da una rete di liste progressiste ed ecologiste, tra cui Avs. A contendergli la guida del Comune sarà Massimo Ferrarini, appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e dalla civica "Insieme per un futuro migliore". In corsa anche Salvatore Tedone, sostenuto dalla lista "L'Altra Albano", e Luca Andreassi, espressione del polo civico con lo slogan "Vedrai la Differenza", supportato da Laboratorio Albano e Albano dei Quartieri.

Il quadro politico di Anguillara Sabazia vede il primo cittadino uscente Angelo Pizzigallo, eletto nel 2020 con una coalizione di centrodestra, puntare al secondo mandato sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e liste civiche collegate. A sfidarlo per la fascia tricolore saranno Alberto Civica per il centrosinistra alla guida della coalizione "Uniti per cambiare", sostenuta da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e altre liste civiche, e Sandra Germogli, per il movimento Italia dei Diritti - De Pierro. Nella vicina Ariccia, il sindaco uscente Gianluca Staccoli si ricandida alla guida della coalizione di centrodestra, sostenuto da sei liste tra cui FdI, Forza Italia, Lega e formazioni civiche moderate. Sul fronte opposto, Fabrizio Profico guida la coalizione di centrosinistra sostenuta da Pd, Avs e M5s. Completa la rosa dei candidati Giorgia La Leggia, espressione di una coalizione civica alternativa sostenuta da quattro liste, tra cui "Agire Insieme". A Colleferro i candidati sindaco sono quattro. Il centrosinistra punta su Giulio Calamita, già vicesindaco e assessore nelle amministrazioni guidate da Pierluigi Sanna, sostenuto da una coalizione unita di sei liste. L'area di centrodestra schiera Stefano Arcari, appoggiato da FdI e dalla civica "Colleferro Protagonista". Ritorna in campo anche l'ex sindaco Mario Cacciotti, sostenuto da Forza Italia, mentre Luciano Caciolo completa il quadro nell'area moderata e di centrodestra con il sostegno di Noi Moderati.

A Genzano la corsa alla carica di sindaco vede cinque candidati. Il primo cittadino uscente Carlo Zoccolotti si ricandida alla guida della coalizione di centrosinistra sinistra sostenuta dal Pd e da altre formazioni progressiste ed ecologiste, tra cui Avs - Genzano Possibile. Il centrodestra punta invece su Fabio Papalia, appoggiato da una coalizione di cinque liste che comprende Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Genzano Risorge e una civica. Le liste "Genzano Torna Bella" e "Genzano in Comune" appoggiano Giulia Briziarelli. A completare il quadro Flavio Gabbarini, storico ex sindaco, sostenuto da quattro liste civiche tra cui Città Futura e Insieme, e Pierluigi Rosatelli, alla guida di una coalizione civica moderata composta da "Il Centro", "Forza Civica Genzano" e "Rosatelli per Genzano". A Santa Marinella sono sei i candidati sindaco. Il centrosinistra schiera Emanuele Minghella, sostenuto da Partito Democratico, Casa Riformista, Lista Tidei, Cittadini al Centro, Progetto Civico e Lista Civica Minghella Sindaco. Nel centrodestra la candidatura principale è quella di Damiano Gasparri, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega-Udc, Futura e Lista Civica Gasparri. In campo anche il cardiologo Alessio Manuelli, alla guida di un progetto civico sostenuto dalle liste Noi con Manuelli Sindaco, Orizzonti Comuni, Uniti e Onda Nuova. Mariarosaria Rossi si presenta con il sostegno di Forza Italia, Noi Moderati e delle liste Buongiorno Santa Marinella e Santa Severa, mentre la lista civica "Io Amo Santa Marinella" appoggia Stefano Marino. Chiude il quadro Daniele Renda, sostenuto da Alleanza Verdi e Sinistra. Sfida a tre per Zagarolo. A contendersi la fascia tricolore sono Emanuela Panzironi, sindaco uscente, appoggiata dalla coalizione di centrosinistra composta da sei liste tra cui il Pd e civiche territoriali; Marco Bonini, candidato del centrodestra sostenuto da FdI, Lega e Forza Italia; e Giovanni Luciani, alla guida di un polo civico e territoriale legato alla realtà di Valle Martella.

A Fondi sono cinque i candidati. Il centrodestra schiera Vincenzo Carnevale, vicesindaco uscente e candidato di Forza Italia, sostenuto da una coalizione con cinque liste civiche e di area moderata. Il centrosinistra punta su Salvatore Venditti, sostenuto da Pd e Azione. Annarita Del Sole rappresenta una delle anime della spaccatura del centrodestra locale e corre per Fratelli d'Italia. La Lega sostiene invece Tonino De Parolis, mentre Francesco Ciccone guida una proposta civica territoriale con la lista "Fondi Vera". A Civita Castellana la sfida per la carica di sindaco vede cinque candidati. Il sindaco uscente Luca Giampieri si ricandida per il centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia e da formazioni civiche come il movimento Lista Rocca. Il vicesindaco Claudio Parroccini guida una coalizione di quattro liste. Sul fronte opposto si colloca Francesco Romito, candidato del centrosinistra e dell'area progressista. Danilo Corazza è sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da liste civico-ambientaliste, mentre Francesco Laugeni completa il quadro alla guida di una coalizione di liste civiche indipendenti territoriali.

Secondo le rilevazioni del Viminale sono 251.650 gli aventi diritto al voto nel Lazio

su una popolazione di 303.294 abitanti, saranno distribuiti in 288 sezioni elettorali nei 37 Comuni al voto. Nell'area metropolitana della Capitale si vota in 17 Comuni, per un totale di 164 sezioni e 147.927 elettori, a fronte di una popolazione di 181.617 persone. Ai 7 municipi con oltre 15 mila abitanti, se ne si aggiungono 10 piccoli e in cui si eleggerà il sindaco al primo turno: Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Marano Equo, Montelanico, Palombara Sabina, Percile, Riofreddo, Roiate, San Gregorio da Sassola, Vicovaro. Sono invece 32.658, a fronte di una popolazione di 39.507 abitanti, gli elettori di Fondi in provincia di Latina, per cui è previsto il ballottaggio: saranno distribuiti in 33 sezioni elettorali. Nel pontino nessun'altra cittadina è chiamata alle urne. Nel viterbese, invece, andranno alle urne 3 Comuni per un totale di 16.223 elettori su 20.111 abitanti, distribuiti in 23 sezioni tra Blera, Bomarzo e Civita Castellana: soltanto quest'ultimo Comune supera i 15 mila abitanti e quindi potrà usufruire di un secondo turno. Nessun ballottaggio è previsto in provincia di Frosinone e in provincia di Rieti. Nel frusinate sono 40.377 gli elettori chiamati alle urne in 47 sezioni di 9 Comuni, a fronte di una popolazione di 43.502 residenti: si vota a Belmonte Castello, Boville Ernica, Cervaro, Fontana Liri, Guarcino, Patrica, Pontecorvo, Ripi, Trevi nel Lazio. Nel reatino, invece, si vota in 7 Comuni: Castelnuovo di Farfa, Cottanello, Fara in Sabina, Marcetelli, Montebuono, Montenero Sabino, Poggio Bustone. In tutto sono 14.465 gli aventi diritto, per un totale di 21 sezioni ea fronte di una popolazione di 18.557 residenti.