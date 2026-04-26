L'Ostiamare torna in serie C: festa in piazza e appuntamento al Campidoglio

Foto: Il Tempo

Massimiliano Gobbi 26 aprile 2026 a

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L’Ostiamare torna tra i professionisti e scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva del club. Dopo 35 anni di attesa, il club biancoviola conquista la promozione in Serie C, centrando il primo posto nel girone F di Serie D con un turno d’anticipo. Decisiva la vittoria per 1-0 contro il Termoli, unita al mancato successo dell’Ancona sul campo dell’Aquila. A regalare il trionfo ai lidensi è stato un episodio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: tiro di Badje, deviazione decisiva di Avolio e pallone in rete per l’1-0 che ha fatto esplodere l’Anco Marzio. Una rete pesantissima, che ha sancito il ritorno dell’Ostiamare nel calcio professionistico, dove mancava dal 1991. Un traguardo storico e per certi versi inatteso a inizio stagione, soprattutto considerando la presenza di piazze blasonate come Ancona e Teramo. Eppure la squadra allenata da David D’Antoni ha saputo costruire settimana dopo settimana un percorso vincente, mantenendo la vetta per gran parte del campionato e reagendo anche ai momenti più complessi del girone di ritorno. I numeri raccontano la forza di questa cavalcata: 79 punti, 24 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte. Un dominio costruito attraverso il contributo di protagonisti come Marco Spinosa, Federico Cardella, Samuele Vianni ed El Hadjkatim Gueye, simboli di una squadra capace di unire qualità e continuità.

L’emozione più intensa porta però il volto di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, oggi patron del club, non ha trattenuto le lacrime al triplice fischio. “È bello, è bello per Ostia che lo merita”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn. Parole che racchiudono il senso di un progetto nato per rilanciare la squadra del territorio in cui è cresciuto calcisticamente. Dal suo ingresso in società, nel gennaio dello scorso anno, De Rossi ha dato forma a un disegno ambizioso: restituire all’Ostiamare dignità sportiva e centralità sociale. Un obiettivo raggiunto in tempi rapidi, trasformando una realtà abituata a navigare tra Eccellenza e Serie D in una società capace di guardare avanti.

La promozione è stata salutata anche dalle istituzioni. L’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha definito il successo “la vittoria di un intero territorio”, sottolineando come il progetto vada oltre il campo e punti a costruire un futuro ancora più solido per il club e per il quartiere.

“È il sogno di Ostia che oggi festeggia un risultato incredibile - ha aggiunto - Complimenti alla squadra e staff tecnico, ma soprattutto grazie a Daniele De Rossi che fin dal primo giorno ha creduto in questo progetto sociale e sportivo così bello che parte dai bambini piccoli, dalla scuola calcio, fino alla prima squadra. Ha ereditato una situazione complicata e, giorno dopo giorno, con l’aiuto di una squadra di professionisti, ha realizzato un’impresa. Solo De Rossi, figlio di Ostia, avrebbe potuto realizzare tutto ciò. E lo ringrazio non solo a nome dell’Amministrazione e del Sindaco, ma anche a nome mio, che sono nato qui e che da bambino ho giocato con l’Ostiamare. Vi aspettiamo tutti in Campidoglio per festeggiare questo trionfo, sapendo che è soltanto l’inizio di un progetto ancora più ambizioso che, con gli uffici di Roma Capitale, stiamo seguendo passo dopo passo. Per consentire alla società di avere un impianto moderno, nuovo, che sia un fiore all’occhiello di Ostia in tutto il Paese”. Per Ostia è il giorno della festa. Per l’Ostiamare, quello di un nuovo inizio.