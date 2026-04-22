Da Ostia al Colosseo in bicicletta, ecco il percorso. "Non darà fastidio alle auto"

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Martina Zanchi 22 aprile 2026 a

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Dal Colosseo fino a Ostia Antica in bicicletta su un tracciato lungo 33 chilometri, di cui 14,5 dentro il Raccordo anulare, ma non sarà una ciclabile pensata per sostituire le auto bensì un percorso «a vocazione turistico-domenicale». Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha descritto la futura pista Ostia-Colosseo il cui tracciato è stato presentato ieri da Astral, soggetto attuatore dell’intervento finanziato dalla Regione con 18 milioni di fondi europei.

Alla riunione inter-istituzionale che si è svolta nella Sala Aniene del palazzo della Giunta c’erano tutti gli enti interessati: oltre alla Regione, i tecnici di Roma Capitale, Eur Spa e il Municipio X con il suo presidente, Mario Falconi, in attesa di conoscere il nuovo cronoprogramma che prevede il completamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica entro ottobre e da dicembre l’inizio dei lavori, che in due anni, per dicembre 2028, consentiranno ai turisti, ai vacanzieri e ai romani nel loro tempo libero di spostarsi lungo una direttrice che sfrutta tratti di ciclabili esistenti e altri li costruisce (circa 11,4 chilometri, quasi tutti extra Gra) ma in buona parte fuori dalla carreggiata, per interferire il meno possibile con la viabilità ordinaria.

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Il governatore è stato chiaro: «Vigileremo affinché sulla parte cittadina del tracciato non vengano ripetuti gli errori del passato», come «su via Panama», ha elencato il presidente Rocca, citando alcune delle piste vecchie e nuove realizzate dal Comune e travolte dalle critiche dei cittadini, secondo i quali in nome della mobilità «green» sono stati causati più problemi di quanti se ne sarebbero dovuti risolvere. La Ostia-Colosseo nasce con un’altra logica - ha assicurato il governatore - che è quella di valorizzare il patrimonio di Ostia Antica in sinergia con gli altri interventi che vedono impegnata la Regione, dal Parco del Mare al finanziamento del teatro classico nel parco archeologico.

Venendo al tracciato, si parte da via di San Gregorio, utilizzando il nuovo «pezzo» del Grab, e si va verso Ostiense lungo l’attuale pista di viale Aventino. Poi da viale di Porta Ardeatina si arriva all’incrocio con via Cristoforo Colombo, proseguendo fino all’incrocio con la Laurentina, in cui la pista si immette sfruttando tratti «storici», poi continua lungo via delle Tre Fontane, sui vialetti del Parco del Ninfeo all’Eur, e su viale Egeo per arrivare a viale dell’Oceano Indiano. L’ultima parte dentro il Gra passa per Torrino, supera il sottovia del Raccordo e costeggia via Cristoforo Colombo (affiancando la carreggiata) dentro la zona Mezzocammino, poi via del Risaro, via di Malafede e via di Acilia per arrivare a Casal Palocco. Ancora, affianco alla Colombo fino alla pineta di Castel Fusano. Da lì poi la ciclabile passerà su stradine bianche e su via della Villa di Plinio fino al Canale dei Pescatori, che verrà scavalcato da una passerella ciclabile accanto al ponte stradale esistente. Lungo via di Castel Fusano, sulla ciclabile attuale, si passerà sopra la ferrovia Roma-Ostia con un nuovo viadotto dedicato alle due ruote. Infine, passando in sinistra su via Ostiense si arriverà al parcheggio della stazione di Ostia Antica. Destinazione raggiunta.