Roma, crolla un albero su via Tiburtina: due pedoni feriti e cinque auto danneggiate

Foto: Vigili del Fuoco

Massimiliano Gobbi 27 marzo 2026 a

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Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata di via Tiburtina, all’altezza di via dei Latini, travolgendo due pedoni e coinvolgendo diverse vetture in transito e in sosta. Un crollo improvviso si è verificato intorno alle ore 14.40, in prossimità del civico 56 della trafficata arteria urbana. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, e cinque automobili danneggiate dall’impatto con il tronco e i rami caduti. Immediato l’intervento dei soccorsi dopo la chiamata al numero unico delle emergenze. Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. In azione anche i mezzi operativi APS 1A e AG10, impegnati nella rimozione dell’albero e nella verifica delle condizioni di sicurezza della strada.

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I due pedoni coinvolti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 direttamente sul posto, senza necessità - secondo le prime informazioni - di trasporto in ospedale in condizioni gravi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: le autorità hanno disposto la chiusura temporanea del tratto di via Tiburtina compreso tra via degli Umbri e via degli Equi (zona San Lorenzo) sia al traffico veicolare che pedonale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Gruppo II Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nella gestione della circolazione e nei rilievi del caso. Restano da chiarire le cause del cedimento dell’albero, su cui saranno avviati accertamenti tecnici. Non si esclude che possano aver inciso le condizioni del terreno o eventuali criticità strutturali della pianta.