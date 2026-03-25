Piazza di Spagna e Mignanelli, lavori al via dopo l'estate. Ecco il progetto

Martina Zanchi 25 marzo 2026 a

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C’è una data per l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza di Spagna e piazza Mignanelli, il cui progetto, che vale 1,3 milioni di euro, ha terminato l’iter della conferenza dei servizi con esito favorevole. Se tutto filerà liscio, tra progettazione esecutiva e predisposizione dei fondi in Bilancio, l’obiettivo è aprire il cantiere subito dopo l’estate, magari già a settembre, per restituire l’area in quattro mesi a cittadini e turisti. «Questo progetto rappresenta un risultato concreto di un percorso avviato nel 2022, con l’approvazione della delibera a mia prima firma in Assemblea capitolina», commenta il consigliere Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo che ieri si è tenuta proprio per fare il punto sul piano. Nell’area non sono in vista stravolgimenti, considerata l’enorme importanza che riveste anche dal punto di vista storico e architettonico, perciò quello che si farà è intervenire per renderla più a misura di pedone e per riordinare i parcheggi, facendo sì che piazza Mignanelli, all’ombra della statua dell’Immacolata, smetta di somigliare a un disordinato garage a cielo aperto.

Via libera quindi all’ampliamento dei marciapiedi in via di Propaganda (sul lato della Facciata barocca del Borromini), dove si perderà qualche posto auto, nonché davanti al Palazzo di Propaganda Fide e alla fine di via dei Due Macelli. Prevista anche la riqualificazione dei marciapiedi con lastre di basalto e la sistemazione dei sampietrini in tutta l’area interessata. All’incrocio di piazza Mignanelli con via dei Due Macelli e con via di Propaganda, in continuità con via Frattina, verranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati. Venendo ai parcheggi, la scelta è stata di mantenere i 12 stalli taxi esistenti, separandoli però di qualche metro dai posti del carico e scarico merci. Si era pensato di creare un divisorio con fioriere ma dal confronto con la Sovrintendenza è emersa una soluzione che prevede solo il posizionamento di cordoli bassi.

Quanto ai posti del carico e scarico, è prevista la riorganizzazione dell’area di sosta con quattro stalli grandi e tre più piccoli al posto di quelli oggi destinati al Corpo diplomatico. Di conseguenza, due parcheggi «Cd» verranno collocati in via di Propaganda, subito dopo gli attuali posti disabili. Qui si perderanno quindi un paio di posti auto. Tra le ipotesi ancora al vaglio c’è poi il monitoraggio dell’area pedonale con la videosorveglianza, per impedire l’accesso ai mezzi a motore, e l’installazione di sensori sugli stalli merci. Dopo piazza di Spagna e i lavori di restyling in via Veneto, che partono il 13 aprile, è ora in vista una delibera per la pedonalizzazione di via Condotti. «Interveniamo nel cuore di Roma con misure che migliorano la qualità dello spazio urbano e la sicurezza - conclude il consigliere Angelucci, ringraziando oltre alla giunta - i comitati, le associazioni e le categorie che hanno contribuito a questo percorso».