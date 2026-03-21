Pontina, tir si schianta su un distributore a Castel Romano: dove finisce

Massimiliano Gobbi 21 marzo 2026 a

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Ancora un incidente sulla SS148 Pontina, una delle arterie più trafficate e pericolose d'Italia. Nella notte, intorno alle 3:30, un tir si è ribaltato all’altezza del chilometro 22, in direzione Roma, nei pressi di Castel Romano.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante stava procedendo verso la Capitale quando il conducente avrebbe perso il controllo del tir.. Il veicolo ha iniziato a sbandare fino a urtare il cordolo di cemento che delimita un distributore di carburante, invadendo l’area di servizio.

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Il tir ha così travolto alcune colonnine di rifornimento di un impianto Esso, causando danni significativi alla struttura. Solo il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza ha impedito conseguenze ben più gravi: l’erogazione del carburante è stata immediatamente bloccata e non si sono verificate fuoriuscite, evitando il rischio di incendio o esplosione.

Dopo l’impatto, il mezzo ha proseguito la sua corsa fuori controllo terminando la traiettoria in un piccolo fosso adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza.

Il conducente del tir, visibilmente sotto choc ma cosciente, è stato medicato sul posto. L’uomo ha tuttavia rifiutato il trasporto in ospedale.

Nonostante la violenza dell’impatto, il traffico sulla Pontina non ha subito particolari rallentamenti, se non per qualche automobilista incuriosito che ha rallentato per osservare la scena.

Le autorità stanno ora valutando eventuali responsabilità e ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.