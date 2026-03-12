Rocca presenta “Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio”: turismo lento, luoghi sacri e percorsi verdi per riscoprire la regione

Foto: Il Tempo

Giulia Bernardini 12 marzo 2026

Oggi, nella Sala Tevere della Regione Lazio, è stata presentata la nuova piattaforma digitale "Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio", un progetto pensato per valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio attraverso percorsi urbani da scoprire a piedi o in bicicletta. Alla conferenza hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore al Turismo Elena Palazzo, il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi e monsignor Graziano Borgonovo, sottosegretario del Dicastero per l'Evangelizzazione. L'iniziativa è un sito gratuito che suggerisce itinerari tra luoghi sacri, spazi urbani e aree verdi nei cinque capoluoghi del Lazio: Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. La piattaforma non organizza tour guidati, ma propone percorsi modulabili per durata e difficoltà, con mappe e indicazioni utili per muoversi in autonomia e scoprire il territorio. L'idea è quella di offrire uno strumento semplice per orientarsi e riscoprire il Lazio attraverso un turismo più lento e consapevole.

Nel suo intervento Rocca ha insistito soprattutto sul valore culturale e sociale del progetto, spiegando come camminare lungo questi itinerari significhi riscoprire territori e percorsi spesso meno frequentati, promuovendo un turismo di qualità e allo stesso tempo uno stile di vita più sano. "Valorizzare anche le destinazioni meno conosciute e offrire ai visitatori nuove alternative è fondamentale per far crescere un turismo diffuso e sostenibile, capace di far scoprire davvero tutto il Lazio", ha detto il presidente della Regione. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con Sport e Salute e CONI Lazio, che sostengono l'iniziativa come occasione per promuovere attività fisica all'aria aperta: trekking urbano, camminate dolci, cicloturismo e momenti di riflessione diventano così strumenti per unire movimento, benessere e cultura.

L'assessore al Turismo Elena Palazzo ha ricordato che il progetto rientra nella strategia regionale racchiusa nello slogan "C'è tutto un Lazio intorno", il piano triennale della giunta Rocca pensato per sviluppare un turismo più diffuso e sostenibile. Durante la conferenza è stato inoltre annunciato un tour dimostrativo ad inviti, in programma sabato 21 marzo, che si svolgerà contemporaneamente nei cinque capoluoghi per far conoscere dal vivo alcuni dei percorsi proposti dalla piattaforma e avvicinare cittadini e visitatori a questo nuovo modo di scoprire il territorio. In sala erano presenti anche diversi giovani content creator e influencer, sempre più interessati a raccontare le bellezze della regione attraverso nuovi linguaggi digitali, segno di come temi come il turismo lento, il benessere e la dimensione spirituale stiano diventando attrattivi anche per le nuove generazioni.