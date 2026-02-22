Roma sotto controllo: 9 arresti nel cuore della Capitale tra borseggi e truffe

Foto: Ansa

I controlli straordinari dei carabinieri della compagnia Roma Centro hanno interessato le aree più frequentate del centro storico, tra piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Colosseo e corso Vittorio Emanuele II. L’operazione, disposta secondo le indicazioni del prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, era finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio e della microcriminalità. Il bilancio complessivo parla di nove arresti e cinque denunce. I militari hanno individuato e fermato diverse “batterie” di borseggiatori: in via del Corso un 42enne iracheno è stato bloccato dopo aver sottratto due cellulari a turisti israeliani; tra piazza di Trevi e largo Gaetana Agnesi quattro persone, due donne di origine slava e due cittadini romeni, sono state arrestate in flagranza mentre alleggerivano una turista inglese del portafoglio e una francese dello smartphone.

Altri interventi sono scattati a bordo dei mezzi pubblici e nelle zone limitrofe ai principali siti archeologici. Sul bus della linea 64 due uomini, un ucraino e un georgiano, sono stati fermati subito dopo aver sfilato il portafoglio a una passeggera italiana. In largo Magnanapoli, invece, due cittadini algerini sono finiti in manette con l’accusa di aver rubato lo zaino a una giovane turista cinese. In tutti i casi la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alle vittime dopo la formalizzazione delle denunce.

Parallelamente è proseguita l’attività contro abusivismo e degrado urbano, in particolare nelle aree monumentali come la Fontana di Trevi. Qui quattro cittadini romeni sono stati denunciati per truffa ed esercizio del gioco d’azzardo perché sorpresi a gestire il cosiddetto “gioco delle tre campanelle”: sequestrati 840 euro in contanti e il materiale utilizzato, con ordine di allontanamento per 48 ore e sanzione amministrativa di 100 euro ciascuno. In via dei Fori Imperiali un uomo è stato multato di 400 euro per aver svolto abusivamente l’attività di guida turistica, ricevendo anche lui un provvedimento di allontanamento dall’area archeologica. Infine, un 26enne è stato denunciato per violazione del Dacur a cui era già sottoposto. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma e, in parte, trasferiti nella casa circondariale di Carcere di Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.