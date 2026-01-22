Roma nella morsa della droga: guerra allo spaccio e raffica di arresti

Foto: Ansa

Giustina Ottaviani 22 gennaio 2026 a

Tredici persone sono state arrestate nel corso di un blitz antidroga messo a segno dai Carabinieri a Roma, fino al litorale, e che ha permesso di sequestrare oltre mezzo chilo di droga in dosi tra cocaina, eroina, crack, marijuana, shaboo e hashish e oltre 3.500 euro. I Carabinieri della Stazione Tor Tre Teste e del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato un 21enne tunisino, senza fissa dimora e già noto, che, alla loro vista, nascondeva 29 dosi di crack sotto un'auto parcheggiata in via Cerignola. Un 27enne del Gambia, invece, si è dato alla fuga alla vista dei militari ma è stato bloccato in via Ostuni e, dopo essere stato trovato con 16 dosi di crack, è stato arrestato. Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Casilina hanno arrestato un 53enne romano fermato a bordo della sua auto in viale Palmiro Togliatti e trovato con 3 grammi di shaboo e un bilancino di precisione.

Tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata sono finite in manette 6 persone in distinti interventi. Nel tardo pomeriggio, in via dell'Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato due tunisini di 34 e 28 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, notati aggirarsi con fare sospetto e trovati con 35 dosi di cocaina e 3.120 euro in contanti. In serata, in via dell'Archeologia, i Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca hanno arrestato un 20enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 30 dosi di crack, 30 di cocaina, un frammento di hashish e contanti. Poco dopo, in via di Rocca Cencia, i Carabinieri hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un bar e lo hanno fermato per un controllo. È stato identificato in un 33enne di origini rom, senza fissa dimora e con precedenti, e arrestato perché trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e denaro contante.

In via della Vita, invece, i Carabinieri della Stazione Tor Vergata hanno notato, a bordo di un'auto a noleggio ferma ai margini della strada, un 44enne romano e un 37enne originario della provincia di Cosenza, che sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di 9 dosi di cocaina e 10 dosi di crack. Alla stazione ferroviaria La Giustiniana, i Carabinieri della Stazione La Storta hanno arrestato un 63enne della provincia di Reggio Calabria, senza fissa dimora e già noto, sorpreso a vendere dosi di hashish a un 56enne romano, segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti. In serata, due giovani a bordo di un'auto, alla vista dei Carabinieri della Stazione Ostia Antica, si sono dati alla fuga ma sono stati raggiunti e fermati: 25enni entrambi, romeno uno e romano l'altro, nascondevano 26 dosi di cocaina in un vano dell'autovettura. Sono stati arrestati. Verso le 23.30, i Carabinieri della Stazione Acilia hanno fermato per un controllo un 17enne romano trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Nella sua camera nascondeva 102 grammi di hashish, 225 euro, materiale per il confezionamento e la pesatura e un telefono cellulare dedicato all'attività. Nello stesso contesto, è stato anche denunciato un 17enne trovato in possesso di alcune dosi di hashish.