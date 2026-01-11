Termini far west, due fermati per l'aggressione al funzionario: uno aveva un decreto di espulsione

Grave il 57 enne. Altri due fermati per l'aggressione a un rider

Sono quattro le persone fermate dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera nella zona della stazione Termini, a Roma. Il primo episodio si è verificato intorno alle 22 in via Giolitti, dove un uomo italiano di 57 anni, funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato assalito da più persone. La vittima è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni, con prognosi riservata.

Circa un’ora dopo, intorno alle 23, un secondo episodio di violenza si è consumato in via Manin, nel quartiere Esquilino, ai danni di un rider tunisino di 23 anni. In questo caso le condizioni della vittima sarebbero meno gravi. Gli investigatori non escludono che le due aggressioni possano essere collegate.

In particolare, per l’aggressione al rider sono stati fermati due presunti responsabili, entrambi tunisini: un 21enne con precedenti, regolare sul territorio nazionale, e un 18enne irregolare. Per quanto riguarda invece l’aggressione al funzionario del ministero, sono state fermate due persone la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti: un 18enne egiziano con precedenti, già destinatario di un provvedimento di espulsione, e un 20enne tunisino con precedenti per rissa e reati legati agli stupefacenti. Le indagini della polizia proseguono per fare piena luce sull’accaduto.

Subito dopo i fatti, ieri sera è scattata una vasta operazione di controllo nell’area, condotta dalla Polfer, dagli agenti del commissariato Viminale e dalla Squadra mobile della polizia di Stato. Nel corso dei maxi controlli, 16 persone sono state fermate e accompagnate all’Ufficio immigrazione per accertamenti; quattro di loro verranno trasferite al Cpr di Ponte Galeria. Inoltre, nel corso dei controlli, ma per fatti non collegati alle due aggressioni, sono state arrestate tre persone: un 46enne originario delle Mauritius destinatario di un ordine di carcerazione, un peruviano di 43 anni accusato di aver danneggiato un’auto della polizia durante i controlli e un’altra persona arrestata per spaccio di droga. Infine, due persone sono state denunciate.