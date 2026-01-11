Roma Termini: due aggressioni alla stazione, grave un 57enne

Redazione 11 gennaio 2026 a

Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. E' Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre piu' teatro di degrado e spaccio di droga. Un 57enne è stato aggredito da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in via Giolitti. Il soggetto è in gravissime condizioni e si trova a lottare, tra la vita e la morte, in ospedale. Circa un'ora dopo un rider è stato aggredito e picchiato al lato di via Manin, sempre nella zona della stazione ferroviaria. In relazione a questi due episodi è intervenuta con un maxi blitz la polizia di stato. Sul posto Polfer, poliziotti del commissariato Viminale e agenti della Squadra Mobile. Al momento, secondo quanto si apprende, tra le decine di persone controllate sono 4 quelle bloccate e le cui posizioni sono al vaglio. Gli agenti stanno, inoltre, acquisendo le immagini delle telecamere di zona.