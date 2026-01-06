Lotteria Italia: venduti 9,6 milioni di biglietti. Il Lazio in cima alla lista

Foto: Ansa

Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro. Un dato, come riporta Agipronews, in netto aumento rispetto allo scorso anno - quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi - e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilita' che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Tra le regioni, il Lazio si conferma quella in cui e' stato venduto il maggior numero di biglietti con oltre 1,7 milioni (circa il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. Alle spalle si piazza la Lombardia, altra regione che riesce a superare il traguardo del milione, toccando quota 1,4 milioni tagliandi (+8%), confermando il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 972 mila biglietti staccati (+10,5%), si piazza sul terzo gradino del podio, precedendo di poco l'Emilia-Romagna, ferma a 916 mila (+14,2%)