Al via la bretella Cisterna-Valmontone. Salvini: "È strategica per il Lazio"

Foto: Ansa

Massimiliano Gobbi 04 gennaio 2026 a

a

a

Dopo decenni di attese, confronti istituzionali e dibattiti sul territorio, arriva una svolta concreta per una delle infrastrutture più strategiche del Lazio: l’imminente avvio delle procedure di gara per la realizzazione della Bretella Cisterna-Valmontone, un’opera considerata fondamentale per la mobilità e lo sviluppo economico dell’area dei Castelli Romani e dell’intero quadrante sud della regione. Il progetto ha finalmente raggiunto la piena copertura finanziaria grazie all’intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le risorse mancanti, pari a 250 milioni di euro, sono state infatti inserite nella Legge di Bilancio e vanno ad aggiungersi ai finanziamenti già previsti, portando l’investimento complessivo a circa 1,3 miliardi di euro. Un passaggio decisivo che consente di far partire le gare già dall’inizio dell’anno, chiudendo una fase cruciale che ha visto, nel corso del 2025, il completamento positivo delle procedure di esproprio.

La Bretella Cisterna-Valmontone, infatti, rappresenta un’opportunità concreta anche per Velletri, che potrà beneficiare di un miglioramento significativo della connettività territoriale. Il nuovo asse viario andrà a integrare le infrastrutture strategiche esistenti, favorendo una migliore accessibilità alle aree industriali e commerciali e fungendo da volano per lo sviluppo economico locale. Tra gli effetti più rilevanti attesi vi è la riduzione del traffico sulla rete stradale attuale, con un conseguente aumento dei livelli di sicurezza e una diminuzione dei tempi di percorrenza. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti innovativi e ambientali dell’opera. La bretella sarà infatti concepita come una vera e propria “smart road”, dotata di soluzioni tecnologiche avanzate, come hotspot Wi-Fi e sistemi per la produzione di energia, nel rispetto del contesto ambientale attraversato. Un modello di infrastruttura moderna, orientata a una mobilità più sostenibile, efficiente e sicura.

Il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, ha così espresso il proprio plauso all’operato del Ministro Salvini, annunciando l’intenzione di richiedere un incontro con il Ministro stesso e con il Commissario straordinario dell’opera. «L’obiettivo - ha spiegato il primo cittadino - è approfondire ulteriormente i dettagli dell’intervento e, ove possibile, ottimizzare e migliorare gli aspetti che ricadono sul territorio di Velletri, assicurando il massimo beneficio per la nostra comunità». Sulla stessa linea anche Tony Bruognolo, vice coordinatore regionale della Lega, che in una nota sottolinea come l’inserimento dei fondi mancanti in Legge di Bilancio rappresenti «una vittoria concreta per il territorio e per i cittadini che attendevano quest’opera da anni». Bruognolo rivendica l’impegno della Lega a tutti i livelli istituzionali e annuncia un lavoro congiunto con il Sindaco Cascella per valorizzare al massimo le ricadute locali del progetto, chiedendo un incontro al Ministro Salvini per condividere le esigenze del territorio. Un segnale, secondo gli amministratori locali, che dimostra come la volontà politica e la determinazione possano finalmente trasformare in realtà le grandi opere attese da tempo dal Paese.