Ostia, bomba carta contro il portone di un condominio: danni anche al primo piano

Paura nella notte a Ostia, esplode bomba carta nella notte in via della Tortuga. È il secondo episodio in pochi mesi nella stessa strada. Una bomba carta è stata lanciata contro il portone d’ingresso di un condominio, intorno alle 3.40, nella zona della Nuova Ostia. L’esplosione ha mandato in frantumi i vetri del portone, danneggiato parte dell’intonaco dell’atrio e provocato la rottura dei vetri di una finestra al primo piano, con danni anche ad alcuni mobili all’interno dell’abitazione. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: la polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Gli inquirenti stanno verificando la natura dell’ordigno, descritto come una bomba carta, e non escludono alcuna pista. Un'esplosione che riporta alta la tensione in una zona già segnata da precedenti gravi. Circa due mesi fa, infatti, un ordigno artigianale caricato con polvere pirica aveva danneggiato pesantemente l’androne di un palazzo nella stessa via, proprio di fronte al murale che alcuni amici stavano realizzando in memoria di Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate alla vigilia dei funerali. Un fatto che aveva già scosso profondamente il quartiere.

Ma l’allarme sicurezza si intreccia con una situazione di degrado che, secondo residenti e associazioni, dura da anni. L’area circostante è occupata da decine di automobili vandalizzate, bruciate e abbandonate, visibili a tutti. «Nonostante le numerose segnalazioni e la piena conoscenza dei fatti, nessuno è intervenuto per la rimozione dei veicoli, lasciando il parcheggio in uno stato di totale degrado e pericolo», denuncia Mauro Delicato, presidente dell’associazione Giustizia per Ostia.

«Queste palazzine risultano di fatto abbandonate da tutti. In un contesto dove è noto ciò che accade quotidianamente, il Comune e gli enti competenti continuano a non intervenire, dimostrando una inaccettabile assenza delle istituzioni», aggiunge Delicato. «È estremamente grave che il parcheggio sia ancora occupato da decine di macchine abbandonate, trasformandosi in un luogo di illegalità permanente, con evidenti rischi per la sicurezza dei residenti e un messaggio devastante di impunità. Chiediamo interventi immediati, concreti e risolutivi. Questa situazione non è più tollerabile». Intanto, dopo l’ennesima esplosione, a Ostia torna la paura. I residenti chiedono più controlli e risposte rapide, mentre le indagini proseguono per fare luce su un atto che riaccende i riflettori su sicurezza e degrado nel quadrante del litorale romano.