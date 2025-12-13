Ostia: sequestrato il carico di droga per le feste. Nove arresti e sedici denunce

Foto: Ansa

Pina Sereni 13 dicembre 2025

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito controlli straordinari nel territorio del X Municipio, e in particolare a Ostia nella zona dei lotti, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere e del degrado urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'attività svolta dal personale dell'Arma, disimpegnata nelle ultime 48 ore, ha permesso di arrestare in flagranza di reato 6 soggetti (di cui 4 per detenzione ai fini di spaccio e 2 per evasione) e rintracciarne altri 3 colpiti da ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria. Sono state inoltre denunciate in stato di libertà 16 persone per vari reati, tra cui detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, rapina impropria, furto e porto di oggetti atti ad offendere.

Tra le persone fermate, si evidenzia l'arresto in flagranza di reato di un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo, grazie al fiuto del cane "Nathan", unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria, è stato trovato in possesso di 3,7 kg di hashish suddiviso in 36 panetti e di 1 kg circa di cocaina e crack, quest'ultimo suddiviso in 2.037 dosi, per un valore di mercato di circa 100.000 euro, occultati all'interno di un'abitazione che i militari hanno individuano e considerano come uno dei possibili depositi della sostanza stupefacente utilizzati dai gruppi criminali per alimentare le piazze di spaccio di Ostia, probabilmente un carico di droga per rifornire le piazze di spaccio per le feste di fine anno. L'arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Anche gli altri arresti sono stati tutti convalidati.

Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno identificato complessivamente 527 persone (di cui 167 stranieri e 284 positivi in banca dati), controllato 259 veicoli ed elevato contravvenzioni al Codice della Strada per circa 21.000 euro. Segnalati alla Prefettura di Roma e sanzionati 35 assuntori di sostanze stupefacenti.