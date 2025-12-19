In arrivo 125 milioni per ricostruire Amatrice e i paesi distrutti dal sisma

Foto: Ansa

Francesca Mariani 19 dicembre 2025 a

a

a

La "cabina sisma" ha approvato il nuovo Piano di ricostruzione delle opere pubbliche della Regione Lazio colpita dal terremoto del 2016. Si tratta di un importante investimento di 60 milioni di euro che interesserà la provincia di Rieti con 21 interventi e che segna un ulteriore passo avanti nella rinascita del territorio. "Desidero ringraziare l'assessore regionale Manuela Rinaldi, l'Ufficio ricostruzione Lazio, il questore della Camera l'onorevole Paolo Trancassini e tutti i sindaci coinvolti per la loro effettiva e produttiva collaborazione. Questo importante investimento ci consentirà di intervenire capillarmente in tutto il territorio reatino, luoghi bellissimi che vogliono rinascere - ha sottolineato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli - Si tratta di interventi che vanno nel segno della ricostruzione e della rigenerazione economica e urbana. Tutti insieme abbiamo messo un'altra pietra lungo il percorso nel quale, sempre di più, si passa così dalle norme ai cantieri". "La Cabina odierna ha rappresentato un passaggio cruciale per l'avanzamento e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione nel Lazio. Non solo Rieti ed Amatrice, ma tutto il cratere sabino ha ricevuto risorse e attenzioni che ci consentono di programmare con maggiore efficacia il lavoro nei prossimi mesi. La collaborazione con il Commissario Castelli prosegue in modo proficuo, per il bene dei nostri cittadini, frutto di un grande lavoro di squadra" ha dichiarato Manuela Rinaldi, assessore della Regione Lazio.

Per Antrodoco ci sono 248 mila euro a favore della riparazione, con miglioramento sismico del muro di piazza Chiesa del Popolo, frazione di Rocca di Fondi. Per Borbona si interverrà con 170 mila euro per la messa in sicurezza del cimitero. Altri 250 mila euro sono per il contrasto al dissesto idrogeologico in località Lasca di San Liberatore. A Castel Sant'Angelo vanno due milioni per il 1° stralcio della messa in sicurezza dell'abitato storico. Per Collevecchio sono previsti 580 mila euro per l'intervento di adeguamento sismico dell'impianto sportivo Don Aldo Troscia. E questi sono soltanto alcuni degli interventi programmati. Inoltre la cabina ha approvato importanti provvedimenti per i comuni di Amatrice e Accumoli. Ad Amatrice dall'Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, è stato autorizzato un incremento del contributo per 25.208.263 euro, finalizzato al completamento e all'ampliamento degli interventi sulle opere di urbanizzazione e sulla sicurezza del territorio. Per un contributo complessivo che ora ammonta a 91.002.963 euro, prevedendo 65 interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in 60 frazioni. Inoltre, è stato finanziato l'incremento di 5.960.000 euro per la realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimità dell'accesso al centro storico di Amatrice, unitamente alla sistemazione dell'area limitrofa, per un importo complessivo di 11.210.000 euro

Sempre per quanto riguarda Amatrice, sono stati stanziati 7,02 milioni di euro per l'aggiornamento del Par destinato al finanziamento dei servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche, risorse indispensabili per accelerare le fasi progettuali e rendere immediatamente cantierabili gli interventi. Questi riguardano il riassetto urbano dell'area Bastioni Nord, dell'area di via della Madonnella, il piano-progetto degli spazi pubblici e delle aree marginali e il recupero, ripristino e la valorizzazione delle mura urbiche di Amatrice. Altro importante incremento di 3.407.981 euro per il Nuovo Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto di Amatrice, che porta l'investimento complessivo a 15.745.754 euro. Con l'approvazione dello schema di Convenzione "Rieti Città Universitaria", il Commissario Straordinario per la ricostruzione ha destinato 9,5 milioni di euro delle risorse residue del Fondo per la coesione allo sviluppo di un polo universitario e scientifico stabile nel capoluogo reatino. Ed infine, per Accumoli si incrementa il contributo per la Scuola Materna Comunale. L'aumento è di 447.018 euro e il nuovo importo complessivo è di 2.210.505 euro. In merito al patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di Leonessa, Cittareale e Accumoli c'è uno stanziamento complessivo di 12.435.421 euro. Il provvedimento riguarda la demolizione e ricostruzione integrale di tre edifici con contestuale adeguamento sismico, normativo ed energetico, superando i limiti ordinari di costo previsti dalla disciplina regionale, alla luce della complessità degli interventi e della funzione pubblica strategica degli immobili interessati.

Inoltre, la Cabina sisma ha raggiunto l'intesa su una nuova ordinanza del PNC che consente di recuperare complessivamente 3 milioni di euro di economie, maturate sugli interventi di potenziamento e restyling delle stazioni ferroviarie del cratere. Di queste risorse, 2 milioni di euro sono destinati al Lazio, mentre il restante milione riguarda interventi in Umbria. Per il Lazio, le economie derivanti dalle stazioni di Antrodoco e Rieti vengono riallocate per finanziare studi progettuali e interventi sulla viabilità strategica a servizio del cratere sismico, con particolare riferimento al completamento e all'adeguamento della Strada Statale 578 "Salto Cicolana" e al collegamento Rieti-Stimigliano verso l'Autostrada A1. Si tratta di assi fondamentali per migliorare l'accessibilità,la sicurezza ei collegamenti delle aree interne colpite dalsisma, indicati come prioritari dalla Regione Lazio.