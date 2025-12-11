Roma, colpivano al Gemelli e svuotavano i conti: arrestati due ladri seriali

Foto: Lapresse

Giustina Ottaviani 11 dicembre 2025 a

a

a

Era il Gemelli, il grande policlinico universitario della Capitale, il terreno preferito dei due borseggiatori fermati dalla Polizia dopo una lunga indagine coordinata dai magistrati della procura di Roma (Dipartimento criminalità diffusa e grave). Proprio tra i viali dell’ospedale, ogni giorno frequentato da persone provenienti da tutta Italia, agivano indisturbati prendendo di mira gli anziani. L’indagine ha preso il via da una prima contestazione di un reato commesso nel 2023. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Monte Mario, analizzando le denunce presentate negli ultimi due anni, gli indagati, un trentasettenne e un cinquantatreenne rumeno, agivano sempre seguendo uno schema semplice e lineare: avvicinavano le vittime lungo i percorsi pedonali diretti al policlinico, per poi distrarle con una lieve spinta e sfilare loro il portafogli. Nella maggior parte dei casi, per evitare che la vittima potesse bloccare le carte, effettuavano subito un sostanzioso prelievo allo sportello bancomat più vicino, per poi tentare ulteriori acquisti mentre facevano rientro verso casa.

Roma Caput Stupri. Caccia al branco dell'aggressione avvenuta fuori dalla stazione metro

Nel corso delle indagini, coordinate fin da subito dal pool della Procura di Roma, gli agenti hanno ricostruito circa venti episodi a carico degli indagati, quasi tutti avvenuti in ambito ospedaliero. Solo uno, infatti, sarebbe stato commesso in una stazione ferroviaria. Dagli accertamenti è inoltre emerso che si muovevano abitualmente da Ladispoli a bordo di auto a noleggio, avvalendosi anche di complici occasionali. La ricostruzione dei singoli episodi è stata curata con un lavoro certosino incentrato sull’analisi di centinaia di ore di registrazioni delle telecamere di sicurezza, incrociate sistematicamente con i dati delle banche dati delle forze dell’ordine.

Templari in difesa della cappella di Termini: "Basta ladri e sbandati"

Nel corso degli approfondimenti investigativi si è però rivelata determinante la conoscenza e l’esperienza maturata dagli investigatori sul modus operandi degli indagati. Al termine delle indagini, la procura ha chiesto e ottenuto dal Gip una misura cautelare a carico dei due principali complici, entrambi già noti per precedenti specifici. Sono ora gravemente indiziati dei reati di furto aggravato, ricettazione e uso fraudolento delle carte di credito. Sono stati gli stessi agenti del commissariato Monte Mario a eseguire la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari, raggiungendoli nelle rispettive abitazioni di Ladispoli, dove rimarranno agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.