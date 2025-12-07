A Formello scontro tra auto e microcar. Muore una 16enne

Foto: Ansa

Una ragazza di sedici anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Formello, alle porte di Roma. Nello scontro, avvenuto in via Formellese Sud all'altezza del chilometro 6, sono rimaste coinvolte la microcar dove si trovava la giovane e un'altra auto guidata da un uomo di 63 anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formello che sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente. La salma della giovane, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata trasferita al Policlinico Gemelli per l'autopsia mentre i veicoli sono stati sequestrati.