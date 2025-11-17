Via Condotti, la banda del lusso colpisce ancora: colpo da 300mila euro da Louis Vuitton

Foto: Ansa

Massimiliano Gobbi 17 novembre 2025 a

a

a

Un blitz fulmineo, studiato nei minimi dettagli, messo a segno nella notte nel centro storico della Capitale. Oltre 140 prodotti di lusso, per un valore complessivo stimato in 307mila euro, sono stati rubati dal magazzino Louis Vuitton tra via Mario dei Fiori e via dei Condotti, una delle zone più sorvegliate e prestigiose di Roma.

Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbe stato un gruppo di almeno tre persone, tutte con il volto coperto e arrivate a bordo di un Suv Alfa Romeo scuro. Il commando ha sfondato prima la vetrata del locale e poi la saracinesca, utilizzando l’auto come ariete. Con torce in mano e movimenti rapidi, i ladri hanno raggiunto le scaffalature interne, prelevando 140 articoli di pelletteria e borse.

L’allarme è scattato intorno all’1:30. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Ponte Milvio e i tecnici della polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi sulla vetrata infranta, sulla serranda danneggiata e su eventuali tracce lasciate dai responsabili. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di identificare il gruppo e ricostruire nel dettaglio le fasi del colpo.

Gli inquirenti non escludono che l’azione sia stata preceduta da un attento sopralluogo. La scelta di colpire con questa rapidità il magazzino, infatti, fa pensare a una banda esperta, con una conoscenza approfondita dei sistemi di controllo presenti nell’area.

In giornata, il personale del marchio ha quantificato con precisione la merce mancante: 140 articoli, inclusi modelli iconici della maison francese, presentando regolare denuncia alla squadra mobile della polizia di stato.

Il modus operandi ha richiamato alla memoria altri colpi recenti nel Tridente, tra cui l’assalto alla boutique Valentino e il furto avvenuto nell’aprile 2023 a Palazzo Fendi, quando una banda portò via decine di borse griffate dopo aver fatto irruzione da un accesso laterale. Solo pochi giorni fa, inoltre, un tentativo di furto si è registrato in un attico affacciato su piazza del Popolo, dove ignoti hanno provato a forzare una cassaforte con una fiamma ossidrica, poi abbandonata all’interno dell’abitazione.

Intanto le indagini proseguono serrate. Al vaglio della polizia ci sono ora ore di registrazioni e una serie di elementi tecnici che potrebbero rivelarsi decisivi per risalire alla banda responsabile del maxi colpo. Parallelamente, gli investigatori stanno monitorando i canali di ricettazione notoriamente utilizzati per la rivendita di prodotti di lusso rubati, verificando eventuali analogie con episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi.