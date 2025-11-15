Giù dal balcone del B&B, la lite con l'amico e la spinta fatale: cosa sappiamo

Pina Sereni 15 novembre 2025 a

a

a

Non è stato un gesto volontario, ma una caduta provocata da una spinta al culmine di una lite violenta. È questa, al momento, la pista seguita dagli inquirenti sulla morte di Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal terzo piano di un B&b in via San Calepodio, nel quartiere Monteverde. L’episodio si è verificato giovedì sera poco dopo le 23, quando alcuni residenti, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia San Pietro e gli specialisti del Nucleo investigativo.

Gli investigatori hanno arrestato con l’accusa di omicidio un 25enne che si trovava nella stessa stanza della vittima. L’uomo, David Stojanovic, ora ai domiciliari, sarà sottoposto agli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma. Analisi verranno effettuate anche sul corpo della vittima, un dipendente civile di un ministero. All’interno della camera i militari hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, tra cui hashish. Durante l’interrogatorio, Stojanovic ha negato legami sentimentali con Fiorini e ha affermato di aver cercato di bloccare l’amico mentre, secondo la sua versione, tentava di lanciarsi dal balcone.

Roma: 27enne morto dopo volo di 12 metri dal balcone di un b&b, arrestato il coinquilino

Una ricostruzione messa in dubbio dai testimoni, che invece sostengono che il 25enne avrebbe tentato di intervenire solo dopo aver notato persone affacciate alle finestre e che parlano di «urla furibonde». Il comportamento ha insospettito gli inquirenti e ha contribuito a rafforzare l’ipotesi di una lite degenerata.

Entrambi i giovani provenivano da Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Il 25enne lavora come commesso in un negozio della Capitale. Nessuna delle rispettive fidanzate era presente al momento dei fatti. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il 25enne in evidente stato di alterazione, forse dovuto a sostanze o farmaci. I condomini raccontano di aver sentito una lite poco prima della tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio sarebbe proseguito sul balcone, dove i due si sarebbero spintonati fino alla caduta del 27enne, trovato seminudo nel cortile. Ancora poco chiaro il motivo della lite. Intanto, la salma del 27enne è stata trasferita all’obitorio del Verano.