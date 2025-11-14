Roma: 27enne morto dopo volo di 12 metri dal balcone di un b&b, arrestato il coinquilino

Foto: Nova

Redazione 14 novembre 2025 a

a

a

Tragedia nel quartiere Monteverde, a Roma. Un uomo di 27 anni e' morto dopo essere caduto dal balcone di un bed and breakfast situato al terzo piano di un edificio in via San Calepodio, al civico 54. E' successo ieri sera, poco dopo le 23. L'allarme e' stato lanciato dai residenti e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Pietro e, per i rilievi, la settima sezione del nucleo investigativo. Da una prima ricostruzione, la vittima si trovava nel bed and breakfast insieme a un 25enne, con il quale avrebbe avuto una lite. A seguito della discussione, il 27enne e' precipitato dal balcone ed e' deceduto. La salma e' stata trasferita all'obitorio del Verano. Il ragazzo 25enne e' stato interrogato dal pubblico ministero e successivamente arrestato con l'accusa di omicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.