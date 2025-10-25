Cerca
Pantheon, turista giapponese precipita nel fossato e muore: le indagini

Foto: Unsplash

Luigi Frasca
Tragedia nel cuore di Roma. Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, per cause in via di accertamento, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno dovuto forzare il cancello d'ingresso all'esterno del monumento di piazza della Rotonda, uno dei simboli della Capitale, per soccorrerlo insieme al personale del 118, ma il turista è deceduto. Sul posto anche le forze dell'ordine e la polizia locale di Roma Capitale.

Si indaga sulle cause di quanto accaduto. Tr ale ipotesi possibili quellle di un incidente, un malore, o un gesto volontario. 

