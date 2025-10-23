Roma-Nettuno, caos e pendolari esasperati: guasto a un treno blocca la linea all'altezza di Pomezia

Massimiliano Gobbi 23 ottobre 2025 a

Mattinata da incubo per i pendolari della linea ferroviaria Roma-Nettuno (FL8). Un guasto tecnico a un convoglio, intorno alle 6.30, all’altezza di Pomezia, ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, causando ritardi a catena proprio nell’ora di punta. Il convoglio di fatto, ha bloccato i pendolari diretti verso Roma e Nettuno, creando momenti di confusione sulle banchine e nei pressi della stazione di Pomezia. Un inconveniente che ha costretto il personale a un intervento urgente per garantire la sicurezza dei viaggiatori, provocando rallentamenti sulla tratta Formia–Roma e disagi agli utenti bloccati sulle banchine e fermi in stazioni intermedie. Intorno alle 9 la situazione, informa Rfi sui canali ufficiali, la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo la risoluzione del guasto. Nonostante il ripristino, le ripercussioni si sono fatte sentire per ore, con "ritardi fino a 25 minuti su Regionali e Intercity". Molti pendolari, esasperati, hanno lamentato l’ennesima mattina di caos sulla tratta, simbolo di una rete che continua a mostrare le sue fragilità.