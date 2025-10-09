Roma, tragedia a Tor San Lorenzo: muore 50enne in un frontale sul lungomare

Foto: Il Tempo

Ancora sangue sulle strade del litorale romano. Un terribile incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, è costato la vita a un uomo di 50 anni. Lo scontro frontale tra due auto, una Mercedes Classe A e una Jeep Renegade, si è verificato intorno alle 23 lungo Lungomare di Tor San Lorenzo, all’incrocio con Lungomare dei Troiani, un tratto già noto per la pericolosità e l’intenso traffico serale. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione Marina di Tor San Lorenzo, la Mercedes condotta da Lidano Paladinelli, 50 anni, si sarebbe scontrata frontalmente con la Jeep che sopraggiungeva in senso contrario. L’impatto è stato violentissimo: per Paladinelli non c’è stato nulla da fare, sarebbe deceduto sul colpo.

A bordo della Jeep viaggiavano due persone: una donna di 37 anni, originaria di Palermo ma residente a Roma, e un uomo di 38, anch’egli palermitano. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d’urgenza in ospedale. La donna, in condizioni gravissime, è stata trasferita al Sant’Eugenio di Roma e si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il passeggero, invece, è stato condotto al Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. La salma di Lidano Paladinelli è stata traslata presso il Policlinico Tor Vergata, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I carabinieri della compagnia di Anzio, che hanno effettuato i rilievi tecnici e disposto il sequestro dei due veicoli, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, vi sarebbe quella di un sorpasso azzardato da parte di una delle due vetture in collisione, che avrebbe provocato la tragica collisione. Il tratto di strada è rimasto chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Con questo drammatico episodio, sale a 150 il numero delle vittime della strada nel 2025 tra Roma e provincia, un bilancio che continua a crescere e che riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale, soprattutto lungo i tratti del litorale sud della Capitale dove si moltiplicano i sinistri spesso dovuti all’alta velocità.