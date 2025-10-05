Odio senza fine: "Bruciate ebrei di m...", scritta choc sulla panetteria kosher

Foto: X

La firma dell'antisemitismo dopo gli striscioni inneggianti al 7 ottobre e gli scontri di piazza. Una scritta dai contenuti agghiacianti è apparsa questa mattina sulla serranda di un panificio Kosher, non lontano da viale Guglielmo Marconi, a Roma. La scritta, a caratteri cubitali, riportava la frase: 'Ebrei di me**a, bruciate tutti'. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Secondo quanto si apprende l'ufficio decoro di Roma Capitale si è già attivato per la rimozione della scritta antisemita, fa sapere il Campidoglio.

Quello di viale Marconi è solo l'ultimo episodio di un clima omai di aperta ostilità nei confronti degli ebrei da parte di certi ambienti legati alla galassia ProPal e all'antagonismo. Odio che non risparmia il governo, come dimostrano gli striscioni visti ieri a Roma con la premier Giorgia Meloni ritratta a testa in giù. Corteo aperto dallo striscione che inneggiava alle violenze di Hamas: "7 ottobre giornata di resistenza palestinese".