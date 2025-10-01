Tavolo sulle riforme nella sanità laziale. L'Ugl Salute: "Atteggiamento costruttivo della Regione"

Francesca Mariani 01 ottobre 2025 a

"Incontro costruttivo alla Regione Lazio sulle criticità del Ssr. Apprezziamo la volontà di dialogo e il miglioramento dell'assistenza ai cittadini". Lo ha affermato l'Ugl Salute, che oggi ha incontrato con il Direttore Generale della Sanità, Dott. Alessandro Ridolfi, per affrontare le numerose criticità che affliggono il sistema sanitario regionale, sia pubblico che privato accreditato nel rispetto del protocollo sulle buone relazioni sindacali sottoscritto da Ugl Lazio e dal governatore del Lazio Francesco Rocca. Il sindacato ha partecipato con una delegazione composta dal Segretario nazionale Gianluca Giuliano, dal Segretario regionale Ugl Lazio Armando Valiani e dal Segretario regionale Ugl Salute Lazio Fabrizio Fabbri.

Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi cruciali, tra cui la carenza di personale sanitario e la programmazione di assunzioni che avverrà in maniera significativa oltre al sovraccarico dei pronto soccorso, alle lunghe liste d’attesa e alle soluzioni messe in atto che stanno portando i primi risultati rispetto al passato. "Si è discusso anche delle condizioni lavorative degli operatori sanitari, sia nel comparto pubblico che in quello privato accreditato che sono ancora purtroppo molto gravose anche dal punto di vista delle aggressioni dove si sta introducendo un programma di prevenzione e sicurezza atto a contrastare il grave fenomeno", scrive Ugl Salute. Sul tavolo anche la "richiesta della verifica di applicazione corretta dei ccnl applicati dalle strutture private accreditate e la situazione della Fondazione Santa Lucia dove abbiamo ricevuto rassicurazioni sul futuro di un'eccellenza nazionale sulla riabilitazione neuromotoria e dei suoi dipendenti".

La delegazione Ugl ha espresso apprezzamento per "l’apertura al confronto da parte della Regione e per la disponibilità dimostrata dal Dott. Ridolfi nell’avviare un percorso condiviso volto alla soluzione delle principali criticità del settore". "Abbiamo registrato un atteggiamento costruttivo e la volontà di avviare un dialogo concreto su riforme e interventi necessari per rilanciare la sanità laziale", ha dichiarato Gianluca Giuliano, che ha aggiunto: "È fondamentale che si investa nel personale e nelle strutture, superando logiche emergenziali e valorizzando il ruolo centrale della sanità pubblica, senza dimenticare il contributo del settore privato accreditato". Ugl Salute "continuerà a monitorare da vicino l’evoluzione del confronto istituzionale, ribadendo la necessità di interventi rapidi e strutturali a tutela dei lavoratori del comparto e del diritto alla salute dei cittadini".