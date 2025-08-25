Roma, 60enne rapinata e violentata al parco di Tor Tre Teste. Scatta la caccia all'uomo

25 agosto 2025 a

a

a

Una donna romana di 60 anni ha denunciato di esser stata rapinata del cellulare e violentata da un uomo di colore. I fatti ì sono andati in scena ieri mattina poco dopo le 6, al parco di Tor Tre Teste. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico Casilino per il protocollo rosa, e i carabinieri della compagnia Casilina impegnati nelle indagini. La donna stava portando a passeggio il cane, quando è stata sorpresa dall'uomo, descritto come di colore, che l'ha rapinata del cellulare e violentata. Scioccata, dopo quanto subito, la vittima si è preoccupata di mettere in sicurezza il proprio cane affidandolo a una vicina di casa per poi chiamare i soccorsi per lei. Al vaglio dei carabinieri della compagnia Casilina, impegnati nelle indagini insieme al nucleo investigativo di Roma, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga. Sul posto anche il figlio della vittima. È scattata la caccia all'uomo.