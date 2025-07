Centocelle, i video choc delle corse clandestine. Salvini: "Sono criminali"

21 luglio 2025 a

"Inaccettabile". Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini rilancia alcuni video choc che documentano le corse clandestine che avvengono nella notte in alcuni quartieri di Roma, in particolare a Centocelle. "Fin dal primo giorno, da parte nostra massimo impegno per promuovere leggi più severe in materia di sicurezza stradale, ma all’imbecillità di alcuni non ci sono rimedi Auspico che i responsabili vengano individuati al più presto. Altro che corse clandestine, a questi criminali va ritirata la patente", osserva il leader della Lega.

I residenti denunciano da tempo la situazione divenuta insostenibile e pericolosa, anche per i danni alle vetture parcheggiate sulle vie maggiormente coinvolte dai raid notturni come via dei Narcisi, piazza di San Felice da Cantalice, via dei Pioppi e tratti di viale Palmiro Togliatti.