Villa Pamphili, i corpi sono di madre e figlia: caccia a un uomo. Il giallo dei tempi

Hanno un nome i due cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma. Sono state identificate la bimba e la donna trovate morte ieri pomeriggio nell'area del parco adiacente a via Leone XIII. Sarebbero madre e figlia, originarie dell'est Europa. Le due erano conosciute in zona e una persona aveva segnalato la loro scomparsa. Le loro identità, accertate grazie all’esame del Dna e alle impronte nella banca dati, hanno fatto cocentrare l’attenzione degli inquirenti su un uomo dell’est Europa che sarebbe legato a loro.

Intanto la procura della Repubblica di Roma ha disposto l'autopsia sui corpi. Il sostituto procuratore Antonio Verdi, nei quesiti peritali a cui dovrà rispondere il medico legale nominato, ha chiesto di stabilire innanzitutto la causa e l'orario dei due decessi. In attesa dell'esame autoptico, trapela che non ci sono segni evidenti di violenza sui corpi della donna, chiusa in un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione, e della bambina di circa 6 mesi. Intanto gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno acquisto le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti intorno all'area del parco dove sono stati scoperti i corpi.

Il giallo dei cadaveri nel parco. "C'era una donna in stato confusionale"

L'ipotesi che si fa strada in ambiente investigativo è che donna e bambina sarebbero morte in momenti diversi. La donna potrebbe essere morta qualche giorno prima. "Tre o quattro giorni", spiegano fonti inquirenti all'Agi. Ma il caldo di questi primi giorni d'estate potrebbe aver fatto la differenza sulla conservazione dei corpi e tra il momento della morte e il ritrovamento del cadavere della signora potrebbe essere passato anche meno tempo. Uno o due giorni. Al momento si indaga per duplice omicidio aggravato. In giornata i poliziotti potrebbero tornare sul luogo del ritrovamento per cercare indizi utili alle indagini.

Orrore nel parco, caccia all'identità della bambina e della donna trovate morte

Dai primi rilievi non sono emerse sui corpi ferite da arma da fuoco o da arma da taglio. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause della morte. Gli investigatori della Squadra mobile stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di zona che potrebbero aver ripreso chi ha portato i corpi nel parco molto affollato nel fine settimana e che alle 21 chiude.